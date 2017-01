Que s’est-il passé fin 2016 près des terrains de football du KVK Wemmel, un club réputé de la périphérie bruxelloise ? Selon nos informations, le parquet de Hal-Vilvorde, qui confirme, enquête sur des faits de mœurs graves dont une fillette de 12 ans aurait été la victime de la part d’un ou deux footballeurs, des jeunes âgés de 14 à 15 ans.

Le KVK Wemmel en compte 250 : leur dirigeant, Roger Huysegoms, nous a dit hier que la direction "est choquée".

Le 4 novembre, en début de soirée, et alors que les entraînements s’étaient achevés, deux des derniers jeunes présents auraient usé d’un prétexte - aller chercher un ballon dans les fourrés - pour attirer la jeune fille. L’un faisait le guet. L’autre l’y aurait violée de diverses façons. La fillette (qui n’est pas liée au club) s’est débattue, en vain.

Elle s’est tue. Et les faits n’ont été découverts qu’à Noël, quand elle a ramené à ses parents des résultats scolaires mauvais, inhabituels pour elle.

Ce n’est qu’alors qu’elle a courageusement fini par confier ce qu’elle avait subi et tu pendant plusieurs semaines.

Après les faits, dit-elle, l’auteur et le guetteur ont prétendu que ce qui s’était passé était "normal" et "pas si grave".

Porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, la substitute Carol Vercarre précise que "l’enquête ne met pas le club en cause. Les jeunes footballeurs se rencontrent sur les terrains, poursuit la magistrate , et le parquet a reçu l’information que des faits de mœurs auraient été commis lors d’une rencontre. L’enquête est en cours".

Des parents ont l’intention de se rendre demain au siège du club lors de la reprise des entraînements. Selon l’un d’eux, ils souhaitent obtenir des éclaircissements sur l’attitude de la direction qui n’aurait toujours pris aucune mesure à l’endroit du ou des jeunes joueurs.

Leur dirigeant Roger Huysegoms ne veut pas entendre parler de "silence" ou de "protection". "Je vous fais la promesse que dès qu’un document officiel certifiera qu’un ou des joueurs, quels qu’il(s) soie (nt), a ou ont commis de tels actes, celui-ci ou ceux-ci seront immédiatement exclus."

Le comité du KVK Wemmel, qui s’est réuni, a décidé d’une attitude qui consiste à attendre les résultats de l’enquête judiciaire et ne faire d’ici là aucun commentaire. "Nos avocats nous ont prévenus qu’on pourrait nous reprocher la moindre imprudence. (Mais) oui, nous sommes tous sous le choc".

Des parents s’interrogent s’il n’était pas opportun d’au moins suspendre le ou les joueurs éventuellement en cause, le temps de l’enquête. "Cela nous choque de les voir évoluer sur le terrain comme s’il ne s’était rien passé, alors que leur victime et ses proches sont en souffrance. Nouspensons à eux".

Une dame ajoute : "Je me demande si de tels faits ne sont pas plus fréquents dans le sport qu’on le dit. Ici, la jeune fille a fini par parler. Il a fallu des semaines. Si elle avait continué de se taire, on n’en saurait toujours rien."