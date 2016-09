Exclusif: Le rapport d’Europol sur les "bombes sales" de Daech

Faits divers

Avant les attentats du 22 mars à Bruxelles, les autorités marocaines avaient annoncé le démantèlement à El Jadida d’une cellule terroriste ayant fait allégeance à l’État islamique et évoqué clairement avec ce démantèlement le risque du bioterrorisme et la fabrication de "bombes sales".

Dans une conférence de presse le 19 février 2016 à Rabat, le BCIJ (Bureau central marocain des investigations judiciaires) révélait qu’outre le panel classique d’armes et d’explosifs, ses services avaient saisi des bocaux contenant de quoi fabriquer des toxines "qui détruisent le système nerveux et entraînent la mort".

Pour les Marocains, la cellule terroriste démantelée le 18 février à El Jadida planifiait des attaques à l’aide d’armes biologiques, comme les médias occidentaux l’ont rapporté.

Le risque était-il réel? Ce risque a-t-il correctement été évalué, et présenté aux médias, à Rabat? Europol a rédigé un rapport sur l’"arme biologique d’El Jadida". Dans ce rapport de 11 pages, Europol nuance et relativise.

En fait, les bocaux (3) contenaient des rats morts, de la viande pourrie, du citron et des clous rouillés. Dans les conclusions, l’office de police criminelle de l’Union européenne établit que la cellule démantelée à El Jadida "avait la volonté de créer" et "faisait des essais" pour "produire des neurotoxines" et les utiliser "comme shrapnels" dans des attentats, en les mêlant "aux clous".

Le rapport d’Europol cite deux toxines : Clostridium Tetani (toxine tétanique) et Clostridium Perfrigens (bacille de Gram ou nécrotoxine ou toxine nécrosante, impliquée dans de nombreux cas de gangrène).

Europol ajoute toutefois que les "procédés rudimentaires de production de toxines au départ de matériaux aisément disponibles", indiquent "des auteurs qui possèdent quelques connaissances basiques sur les toxines".

"Some basic knowledge about toxins". Europol conclut en effet à des auteurs "non professionnels, sans expérience ni accès aux connaissances et données scientifiques nécessaires".





15.000 personnes "suivies" pour radicalisation

Environ 15.000 personnes sont "suivies" en France pour "radicalisation", a déclaré hier le Premier ministre Manuel Valls. "On peut considérer - je comprends le poids de ces chiffres - qu’il y a à peu près 15.000 personnes qui sont suivies parce qu’elles sont dans un processus de radicalisation", a-t-il déclaré lors d’un entretien conjoint avec la radio Europe 1 , la chaîne iTELE et le journal Les Echos. Le Premier ministre socialiste n’a pas précisé si ces personnes étaient suivies par les services de renseignement ou les services sociaux. Jusqu’ici, les autorités évoquaient environ 10.000 personnes fichées par les services de renseignement pour leurs liens avec la"mouvance islamiste".