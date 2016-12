Selon nos informations, deux sportifs de bon niveau belges, un footballeur et un basketteur, ont été sanctionnés, la semaine passée, par la Commission des jeux de hasard, pour avoir émis des paris sur des matchs auxquels ils participaient sur le terrain. Et ce sont les deux premiers sportifs à écoper d’une sanction prise par la Commission des jeux en application de la loi du 10 janvier 2010. Il s’agit de l’attaquant du KV Ostende Knowledge Musona et du basketteur de Telenet Ostende Sam Hemeleers.

Tous deux risquaient une amende administrative maximale de 100.000 euros. La Commission, selon nos infos, était d’avis de proposer à chacun des amendes de 25.000 euros.

Les deux joueurs, qui ont plaidé la bonne foi, l’ignorance et l’absence d’informations, ont finalement reçu chacun une amende de 3.000 euros. Dans les deux cas, l’enquête n’a pas démontré que les joueurs auraient eu sur le terrain des comportements de nature à influencer les résultats.

L’un des matchs pour lequel il était reproché à Musona d’avoir parié alors qu’il était sur le terrain opposait son club d’Ostende au Standard.

Il n’a pas été possible, mardi soir, d’obtenir la réaction de la Commission des jeux sur ces deux décisions qui sont des premières dans le sport belge.

Les deux sportifs sanctionnés, qui ont donné des explications tout en admettant la matérialité des paris sportifs interdits, disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel. Les mêmes reproches étaient adressés en septembre à l’Anderlechtois Olivier Deschacht.

Sam Hemeleers, 21 ans, était inquiété à la CJH pour des paris en parfois grand nombre - jusqu’à 103 paris sportifs sur un match - sur plusieurs rencontres. Les paris sur des matchs auxquels il ne participait pas sur le terrain ne lui étaient pas reprochés. Mais bien les autres : pour l’un d’eux par exemple, Hemeleers avait émis 24 paris. Sam Hemeleers aurait expliqué qu’il ignorait que c’était interdit, son club ne l’ayant pas informé.

Quant à l’international zimbabwéen de 26 ans, Musona, l’enquête a établi qu’il utilisait le compte de sa femme. Plusieurs matchs sont en cause. Sur l’un d’eux, en D1, l’enquête établit 22 paris interdits, et pas moins de 1.374 paris sportifs sur d’autres matchs (dont plusieurs auxquels il ne participait pas) en l’espace de deux mois en 2015.