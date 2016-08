Explosion mortelle à Chimay: "J'ai tout de suite pensé à un attentat"

Faits divers

Minuit venait à peine de sonner, ce vendredi, lorsqu’une violente déflagration a secoué la ville de Chimay tout entière. En un centième de seconde, le centre sportif du Châlon s’est désintégré. Sa façade a été soufflée par l’explosion qui a projeté des débris de verre et des blocs de béton à des dizaines de mètres à la ronde. "J’ai cru à un attentat. On n’osait pas sortir de chez nous", raconte un riverain encore sous le choc.

À cet instant, le complexe sportif n’accueillait plus que cinq personnes, à savoir quatre coureurs du Jogging Athlétique Club de l’Oise (JACO) et le barman de la buvette, Kévin Gailly. "C’est un peu la chance dans ce malheur : le jeudi, il y a toujours un match de mini-foot au Châlon. Exceptionnellement, celui-ci a été remis. Le bilan humain aurait pu être bien pire", précise la bourgmestre Françoise Fassiaux, qui a déclenché le plan communal d’urgence.

Cinq ambulances et deux Smur se sont rendus sur place, suivis des pompiers de Chimay. Un poste médical avancé a rapidement été établi et la police locale de la zone Botha a pu compter sur le renfort d’autres zones, portant à sept le nombre d’équipes sur place.

Soufflées vers la verrière à l’avant du bâtiment, les cinq victimes ont été prises en charge par les secours.

Le secrétaire adjoint du JACO, Erik Vermeulen, ainsi que Philippe Fleury ont été grièvement brûlés et transpercés par de nombreux débris de verre. Le premier a été transporté à l’hôpital militaire de Neder-over-Heembeek où il a été plongé dans un coma artificiel. Le second a été hospitalisé à l’IMTR de Loverval. Leurs jours ne sont heureusement plus en danger.

Plus légèrement touchés, le secrétaire Benoît Poucet et le tenancier Kévin Gailly ont été dirigés vers le centre de santé des Fagnes. Ils ne souffrent que de coupures ou de brûlures sommaires.

Pour Vincent Libert, par contre, il n’y avait plus rien à faire. Agé de 45 ans, le vétérinaire de L’Escaillère a été tué sur le coup par l’explosion. Son corps a été retrouvé sous les gravats par les secouristes. "Tous les intervenants se sont d’ailleurs vus proposer le soutien de la cellule d’appui psychologique de la province de Hainaut car la plupart d’entre eux connaissaient les victimes", ajoute le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Pour l’heure, les causes du sinistre restent encore indéterminées. Le centre sportif n’était pas relié au gaz de ville mais des bonbonnes se trouvaient dans le bâtiment. Vu l’instabilité de l’édifice, ravagé par l’explosion, l’expert du parquet de Charleroi n’a pas encore pu inspecter le site. Les pompiers et la protection civile sont intervenus en première ligne mais ont laissé la place à une société privée. Celle-ci entamera les travaux d’étançonnement lundi et démontera le toit afin d’extraire les appareils de fitness qui se trouvent dans la salle de gym au premier étage.

Ce n’est qu’une fois la dalle stabilisée que l’expert en incendie pourra entamer son enquête et déterminé si l’explosion est accidentelle ou due à un acte volontaire.





"Au mauvais endroit, au mauvais moment"

Hier matin, les proches de Vincent Libert ont appris la terrible nouvelle. "Nous avons appris son décès mais pour l’instant, nous ne nous fions qu’aux déclarations de la police. Nous n’avons pas encore eu le temps de reprendre nos esprits et encore moins de nous recueillir", mentionne son ex-femme.

"Il était connu, dans la région, puisqu’il était vétérinaire. Depuis quatre ans, il courait avec le Jogging Club Athlétique de l’Oise (JACO), après ses heures de travail".

Dernièrement, il avait choisi d’apporter sa pierre au JACO. "Il y a près de deux ans, il a décidé de s’impliquer au sein du club, en intégrant le comité."

La disparition de l’ex-mari mais aussi du père va laisser un grand vide. "Nous nous sommes séparés il y a peu de temps", raconte la dame. "C’était un contexte très difficile à vivre. Notamment pour les enfants. La situation est encore plus choquante aujourd’hui", poursuit l’ex-femme.

Pour elle, l’explosion aurait pu se produire à n’importe quel moment. Le bâtiment aurait, par exemple, pu être vide et épargner une vie. "Vincent était au mauvais endroit, au mauvais moment. Désormais, nous aspirons à nous recueillir".





"Après l’explosion : une scène de guerre"

À l’instar de Benoît Poucet, Kevin Gailly a été épargné lors de l’explosion. "Contrairement aux autres, je m’en tire simplement avec des coupures et autres entailles à la main. De par ma position dans la cafétéria, au moment des faits, j’ai été épargné", raconte celui qui était chargé de fermer les portes du complexe, une fois la réunion terminée. "Les membres s’apprêtaient à passer la porte lorsque l’explosion est survenue. Je n’ai pas compris ce qu’il se passait. J’ai tout de suite pensé à un attentat", note Kevin.

Jeudi soir, avec les membres du comité, il a eu droit à des images de désolation. "Il y avait de la fumée partout. Tout le monde cherchait à savoir comment allait l’autre, s’il était en état de se déplacer. Il y avait des cris. Après l’explosion, c’était une scène de guerre. Des images que l’on ne voit que dans les films. Jamais je n’avais vécu quelque chose de tel."

D’après lui, l’origine de l’explosion est inexplicable. "Il y a une certitude : ce n’est pas une erreur humaine qui a causé la détonation puisque nous étions tous les cinq au même endroit, lorsque l’explosion a eu lieu. Comme tout le monde, j’attends les analyses des experts pour connaître les origines du sinistre."

Ému, Kevin se rassure comme il peut en se disant que le drame aurait pu survenir en pleine journée. "Les stages d’été se tenaient encore au hall omnisports. Je n’ose imaginer la situation si une telle explosion s’était produite avec plusieurs dizaines de personnes à l’intérieur. Le nombre de victimes aurait été bien plus important."