La chambre du conseil de Liège a ordonné mercredi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège de deux personnes et d’une intercommunale pour répondre des faits relatifs à l’explosion de la rue Léopold, survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 à Liège. Il s’agit du propriétaire de l’immeuble, d’un agent de prévention responsable de la Ville de Liège ainsi que de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs.

Une explosion due au gaz était survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 dans un bâtiment qui abritait différents appartements dans la rue Léopold de Liège.

L’immeuble touché ainsi que le bâtiment voisin s’étaient effondrés quelques heures après alors que les opérations de secours des victimes étaient en cours.

Dans les décombres , les corps de 14 personnes avaient été retrouvés. La catastrophe avait aussi fait de nombreux blessés. Neuf personnes physiques ainsi que deux sociétés (Resa et l’intercommunale d’incendie de Liège et environs) avaient été citées devant la chambre du conseil pour répondre des faits.

Dans son ordonnance rendue mercredi, la chambre du conseil de Liège a ordonné le renvoi de deux personnes et d’une intercommunale pour répondre des faits. Il s’agit du propriétaire de l’immeuble qui avait mis à disposition de tiers des locaux non sûrs. Il s’agit aussi d’un agent de prévention responsable de la Ville de Liège qui avait constaté sur place la présence de gaz trois jours avant l’explosion et n’aurait pas adopté le suivi adéquat à ses constatations, alors que ce suivi relevait de sa fonction.

La chambre du conseil ordonne également le renvoi de l’intercommunale d’incendie de Liège et environs qui avait été associée à l’alerte du 23 janvier 2010 mais qui en aurait tiré des conclusions qui semblaient prématurées.

Selon la chambre du conseil, il existe des charges suffisantes démontrant que le dommage ne se serait pas réalisé si le propriétaire et les agents de la prévention et de la sécurité avaient assuré le suivi qui leur incombait.

L’existence d’un dommage était prévisible en raison des problèmes de type gazier détectés dans l’immeuble trois jours avant l’explosion. L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de faire l’objet d’une procédure en appel.