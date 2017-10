Le "scénario bien monté" présenté par le ministère public - celui du meurtre crapuleux d’un ami proche afin de lui voler de l’argent - n’a pas été suivi par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Hier matin, les trois juges de la 90 e chambre ont condamné Fabrice M., 31 ans, à une peine de 14 ans de prison, alors que le parquet avait requis 30 ans.

Les faits remontent au 2 décembre 2015, rue de l’Hôtel des monnaies, à Saint-Gilles. Ce jour-là, Fabrice M. a reconnu avoir porté trois coups de couteau à son ami sexagénaire Alexandre Dourdine. Puis, il lui a pris sa carte bancaire et est allé retirer 600 € en liquide avant de revenir sur les lieux et d’appeler les secours, voyant que son ami allait de plus en plus mal. La victime, hospitalisée, a par la suite fait une série d’infections. Elle est décédée 40 jours après les coups, en janvier 2016.

Deux thèses s’opposaient lors du procès. Pour le parquet, c’était un meurtre motivé par l’appât du gain, commis par un homme financièrement aux abois, qui passait son temps à boire l’argent du ménage. Pour Fabrice M., la cause était à trouver du côté de prétendues manœuvres sexuelles commises par la victime sur son jeune fils.

Faute d’éléments probants de chaque côté, le tribunal a choisi… de ne pas trancher. "Le ministère public ne montre pas que le vol était l’objectif des coups de couteau", écrivent les juges. En parallèle, ils estiment que "rien ne prouve que (Alexandre Dourdine) a sexuellement abusé" le fils de Fabrice M. L’analyse du dossier de l’enfant n’a montré aucun signe de maltraitance. De plus, le prévenu, défendu par Me Laurent Kennes, avait dit de lui-même aux policiers qu’il était mythomane : "Je mens tout le temps, même à ma femme". L’excuse de provocation lui a été refusée par le tribunal, il a quitté les lieux encadré d’agents du palais de justice.