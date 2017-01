Vendredi matin, le parquet de Bruxelles a demandé d’importantes peines d’amende et 1,980 million d’euros au titre de confiscation répartis entre plusieurs des neuf prévenus jugés en ce moment devant le tribunal correctionnel. Ils sont poursuivis pour faux, escroquerie, assujettissement frauduleux à l’ONSS, infractions en matière de faillite et, surtout, organisation criminelle.

Jeudi, le substitut du procureur du Roi Gilles de Halleux avait requis des peines de prison allant jusqu’à six ans pour le principal dirigeant, jugé en récidive. Le principe de l’arnaque ? Entre 2005 et 2007, un groupe d’escrocs présumés flaire un bon filon, crée ou récupère des sociétés - 23 en tout - et place à leur tête des hommes de paille, dans le but de générer des fiches de paie.

Celles-ci leur servaient à deux types de fraude. La première : embaucher des mules et présenter ces fiches à des organismes de crédit et des banques afin d’acheter principalement des véhicules, mais aussi pour effectuer de bêtes achats à la Fnac ou chez Mediamarkt. Ce sont donc les banques qui ont été victimes.

L’avantage d’acheter ainsi des véhicules ? Les concessionnaires sont payés, les voitures ne sont pas déclarées volées et peuvent donc être facilement écoulées.

La seconde manigance : vendre ces fiches de paie au prix de 200 à 300 euros à des gens désireux de frauder l’ONSS pour toucher le chômage, par exemple.

Le parquet a recensé "130 faits d’escroquerie avec un préjudice qui dépasse le million d’euros", a noté M. De Halleux, qui a décrit une nébuleuse d’individus gravitant autour de quelques personnages principaux.

Vendredi, l’avocate d’un des prévenus a précisé que les membres de l’organisation avaient "appris le boulot par Jamal Lamaizi", l’homme condamné à sept ans de prison dans le dossier dit Cachalot, aujourd’hui en fuite.

Le procès a été mis en continuation au 8 février pour les plaidoiries de Mes Nathalie Gallant, Cédric Vergauwen et Cédric Lefebvre, avocats des principaux prévenus. Le client de ce dernier est poursuivi pour avoir réalisé des déclarations rétroactives pour l’ONSS alors qu’il travaillait dans un secrétariat social.

Le parquet a requis la confiscation par équivalent d’une somme de 980.000 euros contre Mouloud A., dirigeant présumé, suspecté d’avoir constitué un patrimoine immobilier au Maroc avec le fruit des escroqueries présumées.