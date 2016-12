C’est un syndicat qui déclenche la polémique à la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, celle qui aura la charge ce soir d’assurer la sécurité du réveillon et du feu d’artifice dans le centre-ville de la capitale: faute de personnel, des aspirants policiers, c’est-à-dire des élèves en formation, au nombre d’environ 40, seront intégrés en renforts du dispositif de maintien de l’ordre.

Ce n’est pas la première fois: des élèves de l’ERIP avaient déjà été appelés le 21 juillet et l’on s’était bien gardé de crier sur les toits qu’on les avait armés de pistolets sans les chargeurs.

Ce soir, les élèves, des candidats policiers ayant 7 mois de formation sur les 12 prévus, auront des pistolets avec chargeur.

À la police de Bruxelles, un officier dirigeant concède qu’on "n'avait pas le choix. Nous manquions de capacité. Mais les aspirants (élèves) ne devraient pas recevoir de missions de première ligne."

Ce n’est pas l’avis des syndicats de police. Au SNPS, Philippe Bryere relève que la différence est énorme entre la sécurisation d’un 21 juillet et celle d’un 31 décembre où "c’est beaucoup plus nerveux", avec des risques connus chaque année de bagarres, débuts d’émeute et mouvements de foule, de casses de vitrines, d’incendies de châlets et véhicules et de jets de fusées d’artifice et de cocktails Molotov en direction des forces de l’ordre.

Porte-parole de la police de Bruxelles, Christian De Coninck, s’il confirme la présence dans le dispositif de ce soir d’élèves policiers de l’Erip, insiste que ceux-ci seront encadrés et affectés à des missions à moindres risques, scanning visuel sur le piétonnier, fouilles des sacs aux divers points d’accès à la Grand-Place et à la place de Brouckère.

Philippe Bryere (SNPS) n’en crie pas moins "au risque" que l’on fait courir "aux jeunes aspirants, à leurs collègues et finalement au public", et "même si cela fait partie des stages en alternance", à engager des élèves "après sept mois de formation", forcément moins expérimentés et surtout moins équipés que les policiers aguerris.

Ainsi pour les cocktails Molotov, il n’est pas prévu de les doter de la tenue antifeu. Pas de tenue maintien de l’ordre pour les élèves, et donc pas de bouclier, pas de casque de protection (jets de bouteille) ni de longue matraque.

"On ne les laissera pas à eux-mêmes", veut rassurer Christian De Coninck. "Sans doute mais dans une telle foule où il est connu que tout peut survenir, des missions dites de seconde ligne peuvent changer à tout instant", répond Philippe Bryere qui, douze jours après l’attentat de Berlin, ne dissimule pas sa perplexité.

"La vérité est qu’on se sert des écoles de police pour combler des manques de personnel et que cela se fait un peu n’importe comment. Le 21 juillet, on a utilisé les élèves en les armant de pistolets sans les chargeurs. Et les dotant tous de ceinturons dont la gaine se trouvait à droite, sans penser qu’il y avait... des gauchers."