Marion est inconsolable. Le 26 décembre dernier, elle a perdu son chien Fifille dans l’incendie d’un chalet du camping Les 4 vents à Le Tholy dans les Vosges. La jeune femme l’avait loué pour y passer la première semaine des vacances avec son compagnon. Le chien qui ne la quittait jamais était bien entendu du voyage.

Arrivé sur place le 23, le couple a cependant eu une mauvaise surprise. "Le chalet n’était pas très propre. Le système de chauffage était un poêle au gaz mais il était défectueux. J’ai donc préféré me chauffer au bois. Nous avons été chercher des petites bûches chez le propriétaire auprès de qui nous nous sommes plaints", raconte Marion. "Par ailleurs, le frigo était trop puissant et la nourriture que nous avions apportée était congelée."

Si l’endroit n’était pas vraiment celui rêvé, elle et son compagnon y ont néanmoins fêté Noël.

Mais les vacances ont pris une tournure dramatique lundi dernier. "Fifille était tout le temps avec nous, mais elle commençait à avoir des problèmes aux pattes", explique Marion. "La vétérinaire m’avait conseillé d’éviter de la prendre en voiture. Le 26 au soir, nous sommes allés manger au restaurant. On s’est absenté une heure et demie en laissant le chien dans le chalet pour qu’il se repose. Mais à notre retour, le logement était en feu."

L’intervention des pompiers a été retardée à cause d’un manque d’eau à proximité. Ils n’ont donc pu faire grand-chose pour éteindre le brasier. "Nous avons tout perdu : nos affaires, nos vêtements, mais surtout Fifille", sanglote Marion. "Ce chien, c’était toute ma vie. C’était comme mon bébé. On n’a pas trouvé son corps tout de suite dans les décombres. J’ai donc espéré qu’elle se soit enfuie. La population locale nous a aidés dans nos recherches. Mais finalement, on l’a retrouvée mercredi sur le lit dans la chambre."

Le border collie était entré dans la vie de la jeune femme il y a cinq ans. "J’avais été la chercher à la SPA pour l’offrir à mon copain. Dès que je l’ai vue, ça a été fusionnel entre nous. Mon copain est décédé dans un accident de la route en 2012 et Fifille m’a aidée à traverser cette épreuve. Elle était unique."

Aujourd’hui, Marion a décidé de porter plainte auprès du procureur de la république contre le propriétaire du chalet pour "négligence et manque d’entretien des bâtiments". Elle espère obtenir une indemnisation, ce qui sera, au final, une bien maigre consolation à côté de la perte de son animal de compagnie.