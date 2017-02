L'homme était en défaut de permis, d'assurance et de contrôle technique et conduisait sous influence de stupéfiants.

Un homme né en 1989 a été interpellé samedi vers 17h00 au terme d'une course-poursuite, à Rochefort. « Il n'a pas voulu se soumettre à un contrôle de police près d'Houdremont (Gedinne). Il s'est arrêté puis a redémarré en trombe. Une course-poursuite s'est engagée au travers de petits villages comme Haut-Fays (Daverdisse) ou Wellin », a commenté le parquet de Namur.

Suspect et police ont ensuite pris la E411 en direction de Namur où le chauffeur a pu être arrêté à hauteur de Lavaux-Ste-Anne. Il était en défaut de permis, d'assurance et de contrôle technique et conduisait sous influence de stupéfiants.

Mais aucun stupéfiant n'a été retrouvé dans le véhicule. « Outre l'entrave méchante à la circulation, il y a évidemment eu plusieurs infractions de roulages. » Le suspect a été déféré devant un juge d'instruction ce dimanche matin.