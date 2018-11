Lucie (prénom d’emprunt) n’a même pas 7 ans. Elle a été confrontée au harcèlement dans la cour de récréation. Sa maman témoigne. "Cela s’est passé en deux temps. Tous les jours, dans la voiture, je demande à mes enfants comment s’est passée la journée, dit-elle. Ce jour-là, je n’avais que ma fille aînée, son frère était resté à la garderie. Elle m’a raconté ce qui s’était passé à la récréation."

Trois petits garçons de sa classe l’ont menacée de mort si elle ne quittait pas son "amoureux". Plus tard, ils l’ont "ceinturée par-derrière" et l’ont embrassée sur la bouche, alors qu’elle disait clairement non.

En colère, la maman demande alors des explications à la surveillante et à l’enseignante. Le PMS est intervenu pour faire un " atelier sur le consentement " . Les parents des petits garçons ont été convoqués et les enfants punis. La maman en attend plus de l’école. "Le dossier est toujours en cours, et pour l’instant, nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Néanmoins, ils ont réagi vite compte tenu des vacances." Les petits garçons, qui n’en seraient pas à leur"premier fait de harcèlement", ne se sont pas excusés.

La petite fille a "un petit peu peur, pour reprendre ses mots, qu’ils recommencent. On lui a dit qu’elle pouvait pousser, frapper, crier pour se défendre si cela se reproduisait. Que se battre n’était pas bien mais que pour se défendre elle avait le droit", précise la maman, qui prône une éducation sans violence et compte inscrire sa fille à un sport de défense.

"On a voulu réagir car sinon, ces garçons, à 15 ans, ils feront quoi ?", explique la maman, qui ne pensait pas être confrontée si tôt au phénomène du harcèlement. Elle a acheté des ouvrages sur le sujet afin de mieux en parler avec sa fille et le corps enseignant.