La cour d'appel d'Anvers a décidé mardi de retirer la nationalité belge à Fouad Belkacem.

L'ancien leader du groupe terroriste Sharia4Belgium manquait gravement à ses obligations en tant que citoyen belge. M. Belkacem n'a plus que la nationalité marocaine. "Je vais maintenant examiner avec lui ce qui est possible de faire. L'appel en cassation est possible, puis la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg", a déclaré l'avocate de Fouad Belkacem,

Liliane Verjauw. Me Verjauw craint que M. Belkacem soit utiliser comme exemple et qu'une expulsion vers le Maroc ne soit désormais que la prochaine étape. "Pour sa famille, ce serait un désastre et pour lui également. Dans de tels pays, les valeurs démocratiques ne sont pas toujours respectées. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter une expulsion."

Fouad Belkacem est derrière les barreaux depuis cinq ans maintenant. Il a été condamné à plusieurs reprises.

Il a notamment été condamné, en janvier 2016, à une peine de 12 ans comme responsable de l'organisation terroriste Sharia4Belgium, sa peine la plus lourde.