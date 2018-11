C’est une première pour Michel Fourniret. Le tueur et violeur en série français va devoir répondre, à compter de mardi, du seul crime qui lui soit imputé : un assassinat qui lui a permis de s’emparer du magot du "gang des postiches". Il comparaît devant la cour d’assises des Yvelines, au côté de son ex-épouse Monique Olivier. Cette fois encore, sa victime est une femme : Farida Hammiche, 30 ans lors de sa disparition.

Elle était l’épouse d’un ex-codétenu de Fourniret, le braqueur Jean-Pierre Hellegouarch. Morte étranglée et à coups de baïonnette près de Clairefontaine, selon les aveux de Fourniret, son corps aurait été enterré non loin mais n’a jamais été retrouvé.

Hellegouarch et Fourniret ont été compagnons de cellule à Fleury-Mérogis où ce dernier purge à l’époque une peine pour agression sexuelle. En mars 1988, alors que Fourniret a été libéré, Farida Hammiche le contacte pour qu’il l’aide à déterrer un trésor enfoui dans un cimetière. Elle lui promet 500 000 francs.

Le trésor une fois déterré, Fourniret et Farida Hammiche le cachent au domicile de la jeune femme. Fourniret n’aurait rien reçu en échange ou pas assez à son goût. L’"ogre des Ardennes" décide donc "de se servir lui-même", comme il le dit aux enquêteurs. Il attire la jeune femme dans un guet-apens et la tue avant de l’enterrer dans un terrain vague et récupère le magot.