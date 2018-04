Les douanes du département de l'Aude ont annoncé lundi avoir procédé à la saisie record de 2,9 tonnes de cannabis dissimulées dans un camion de salades et d'oranges, en provenance d'Espagne et circulant sur l'autoroute A9.

Cette saisie de cannabis est la plus importante en France depuis le début de l'année par les douanes. La prise a eu lieu dans la soirée du 2 avril lors d'un contrôle sur l'autoroute. Les agents des douanes de Narbonne ont sélectionné un poids lourd en provenance d'Espagne remontant vers Paris qu'ils ont contraint de s'arrêter sur une aire de repos pour un contrôle avec un scanner mobile, a-t-on indiqué de même source.

Cet examen comprenant radiographies et clichés a permis de mettre en lumière des différences de densité dans la remorque frigorifique, supposée contenir 15 tonnes de laitues et d'oranges, a précisé la douane, ajoutant que les soupçons "avaient été renforcés" par un chien renifleur qui a marqué un arrêt à l'avant de la cargaison. Une tranchée a donc été percée dans le véhicule et a permis de découvrir "de nombreuses +valises marocaines+, renfermant au total 2.895 kg de cannabis", a souligné cette même source.

Le conducteur, de nationalité espagnole, a été interpellé et remis aux services de l'antenne de la police judiciaire de Perpignan sur instruction du tribunal de Narbonne, lequel s'est dessaisi du dossier au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, a indiqué la douane. "Je félicite les douaniers de Narbonne pour leur travail !," a réagi lundi matin le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin sur Twitter.

En 2017, les douanes ont saisi 46,1 tonnes de cannabis sur le territoire national, soit une hausse de 31,3% par rapport à l'année précédente.

En appui de ses brigades de contrôle, la douane française dispose de quatre camions scanners mobiles qui permettent de vérifier la nature d'un chargement commercial sans avoir à le décharger. "La douane peut ainsi assurer ses missions de contrôle et de protection en minimisant le temps d'immobilisation des marchandises : 3mn14s en moyenne en 2017, contre 13 minutes en 2004", a souligné Gérald Darmanin dans un communiqué.