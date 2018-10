Les faits se sont produits ce jeudi dans la nuit, vers 4 heures du matin. Cinq individus encagoulés ont pénétré avec effraction dans une station-service Total située rue de Poulseur, à Comblain-au-Pont, en région liégeoise.

Une fois à l’intérieur du magasin, les malfrats se sont saisis d’une centaine de paquets de cigarettes, d’une dizaine de bouteilles d’alcool. Mais le gérant de la station-service, Dominique, alerté par le bruit et déjà victime à plusieurs reprises de vols de nuit, est sorti de son bureau, et une altercation entre commerçant et braqueurs s’en est suivie.

Le fils de Dominique s’est exprimé sur les réseaux sociaux. "Cette nuit mon père a été victime d’un cambriolage commis par cinq personnes , indique-t-il, il a été surpris de les voir et a alors tapé sur la porte pour les faire fuir. Il a ensuite tiré sur leur voiture vers les roues et le réservoir ! Malheureusement, il a touché involontairement un des auteurs avec une balle qui a ricoché."

Encore très marquée par la nuit qu’elle venait de vivre, Frédérique, épouse du gérant de la station-service qui a été braquée ce jeudi à Comblain-au-Pont, a accepté de revenir sur les circonstances de cette terrible nuit, qui s’est terminée sur la mort d’un des braqueurs suite aux coups de feu tiré par son époux.

"Mon mari m’a téléphoné au beau milieu de la nuit, pour me dire qu’il venait à l’instant d’être victime d’un braquage et qu’il avait tiré sur la voiture des auteurs, en visant les pneus et le réservoir, commence-t-elle. Dès que j’ai raccroché, (...)