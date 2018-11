Les gilets jaunes ont retrouvé les abords du site du groupe Total à Feluy. Près de 200 manifestants sont montés sur l'autoroute E19 et y réalisent des dégradations en tous genres.

Quelque 200 gilets jaunes ont retrouvé le chemin du site Total à Feluy, ce mardi soir. Les manifestants font face à la police, au niveau de la route Baccara, qui longe le canal, où ils ont bloqué un camion citerne. Des casseurs se sont à nouveau joints aux manifestants pacifistes. Alors que plusieurs lancent des pétards, des fumigènes et feux d'artifices, une trentaine s'est décidée à monter sur le pont de l'autoroute. Certains sont cagoulés, d'autres portents un masque "Anonymous".

© S.H.



© D.R.

Les gilets jaunes ont également allumé plusieurs brasiers sur l'autoroute E19, dégradé la signalisation, bouté le feu à des pneus. Il y a donc fort à craindre pour le revêtement de l'autoroute, qui devra potentiellement faire l'objet d'une rénovation future. Certains lancent également des briques sur les forces de l'ordre. Dans une vidéo publiée en live sur le réseau social Facebook, on peut entendre un manifestant s'enthousiasmer à l'idée de ramasser des briques, avant de s'exclamer: "Impeccable on pourra canarder les flics quand ils arriveront".

© D.R.

Plus d'une cinquantaine de policiers sont présents pour tenter de contenir les manifestants. Ils sont équipés d'un camion auto-pompe et une intervention serait en cours. Vers 22h30, un début de confrontation entre la police et les manifestants était rapportée.

En raison de cette manifestation, l'autoroute A7-E19 est fermée dans les deux sens de circulation entre les bornes kilométriques 27 et 37 depuis 21h00, a rapporté la police fédérale à l'agence Belga. Des files se sont formées. La police fédérale, la protection civile et le Service public de Wallonie sont sur place.