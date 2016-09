Fusillade à Laeken, la victime a parlé

Faits divers

Sorti du coma, le propriétaire de 43 établissements de bingo a nommé le tireur.

Selon nos informations, les jours de l’homme grièvement blessé par balles lors d’une fusillade survenue le 20 août sur le boulevard Bockstael à Laeken ne sont plus en danger. Dès qu’il est sorti du coma, l’homme d’affaires Ljiridon Saljahi, actif dans le milieu du jeu et des machines à sous, a pu indiquer aux enquêteurs le nom du tireur. Celui-ci, un propriétaire d’établissement, a été interpellé.

Longuement interrogé, il a nié. La perquisition a été négative. En l’absence d’élément probant, hormis l’accusation précise portée par la victime, il a été remis en liberté sans inculpation.

Ljiridon Saljihi , qui a échappé à l’attentat, gère avec son frère la société Show Games, qui exploite le nombre impressionnant de 43 établissements, principalement installés en région bruxelloise. Ces établissements exploitent eux-mêmes 80 jeux de bingo et autres. Ljiridon Saljihi se savait menacé. Un camion avait brûlé quinze jours plus tôt.

Le cafetier que Ljiridon a désigné en sortant du coma exploite un établissement à Laeken, pas loin des lieux de la fusillade. Selon lui, aucun litige ne l’opposait aux dirigeants de Show Games.

L’enquête porte toutefois sur la vente d’un établissement et des acomptes qui avaient été versés. La vente aurait été annulée et un litige portait sur la restitution des acomptes.

Que valent les accusations d’un homme au sortir d’un coma de plusieurs jours, un homme ayant vu la mort en face, quatre balles l’ayant atteint, dont une dans la gorge ou le cou ?

Le cafetier mis en cause par Ljiridon Saljihi est prié de rester à disposition de la justice. L’enquête se poursuit activement. En tout cas, le nom cité n’est pas celui d’un de ces quatre frères venus d’Albanie, où ils avaient la réputation d’avoir du sang sur les mains et plusieurs morts sur la conscience. Opposés à Ljiridon, plusieurs des frères sont détenus pour des faits de violence graves à Bruxelles, prostitution dans le quartier Alhambra et racket à Laeken.