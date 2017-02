La nouvelle de son arrestation, révélée par La DH, avait été saluée par le ministre de la Justice Koen Geens. En novembre dernier, Gabriel Fodderie, 32 ans, avait été interpellé dans un immeuble d’Almere, aux Pays-Bas. Il était le premier membre de la fameuse liste des "most wanted", ces criminels présumés poursuivis prioritairement par la police fédérale.

Selon la police, Fodderie avait pris la fuite dès la publication de son nom et de sa photo sur internet, largement relayée dans la presse. Le trentenaire, défendu par Mes Sven Mary et Yannick De Vlaemynck, doit comparaître aujourd’hui devant la 43e chambre correctionnelle de Bruxelles.

Selon plusieurs parties du procès, l’audience devrait être remise à une date ultérieure pour que Gabriel Fodderie puisse préparer au mieux sa défense. Né à Kinshasa en 1984, le suspect s’était retrouvé sur la liste des "most wanted" car il ne s’est pas présenté à son procès le 26 mars 2014. Il y avait été condamné par défaut à une peine de 10 ans de prison pour meurtre avec l’excuse de provocation sur la personne de Malundama Luvila, né en 1986.

Au moment des faits, le 2 mai 2009, vers 8h du matin, Gabriel Fodderie se trouvait à l’entrée de la boîte de nuit Le Privé, au milieu d’une rixe entre bandes urbaines.

Membre des Black Demolition, le jeune homme avait été passé à tabac par ses opposants des bandes des Finest et Finest Junior. Rien n’indique que la victime, Luvila, l’ait frappé à ce moment. Fodderie a réussi à s’extirper de la nasse et a rejoint sa voiture garée non loin de la boîte de nuit.

C’est là que Malundama Luvila lui aurait donné un coup de poing à travers la vitre de la voiture. N’écoutant que sa rage et se saisissant d’un couteau oublié par un ami dans le véhicule, Fodderie en est sorti, a poursuivi la victime, l’a frappée une première fois à l’épaule avant de porter un second coup à l’abdomen. Ce coup a tranché l’aorte et provoqué la mort par une importante hémorragie.

Interpellé, inculpé et placé sous mandat d’arrêt, Gabriel Fodderie avait été estimé "narcissique et dangereux pour la société", selon une expertise psychiatrique. Il était connu pour un passé judiciaire violent, rythmé par son appartenance à la bande des Black Demolition.

Finalement interpellé après deux ans et demi de cavale, il peut paradoxalement espérer aujourd’hui une peine plus légère, étant donné l’indéniable provocation qu’il a subie.