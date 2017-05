Le président de la cour d’assises du Hainaut, Philippe Morandini, a procédé à l’interrogatoire de Gaetan Minne. Celui qui est accusé d’avoir bouté le feu dans un immeuble occupé par six personnes, dont ses quatre enfants, est un homme oisif, buveur, violent qui préférait pêcher la carpe ou s’amuser avec ses copains plutôt que travailler ou s’occuper de ses enfants.

Gaetan Minne, 29 ans, était un enfant turbulent et violent. Il n’a décroché aucun diplôme car il a mis fin à ses études "dès la troisième ou quatrième secondaire".

À l’âge de 19 ans, Gaetan a rencontré Cynthia Van Reusel dans un centre d’accueil qu’il a quitté pour vivre chez sa maman "car je n’aimais pas les règles imposées par un centre qui m’avait accueilli".

Quelques mois plus tard, Cynthia était enceinte et le couple a emménagé à la rue Saint-Eleuthère à Tournai, en 2007. Gaetan ne travaillait pas, malgré la naissance de leur premier enfant, Gianrick, en 2008.

Cynthia, qui a eu un autre fils, Aymerick, s’occupait de ses enfants pendant que son compagnon ne faisait pas grand-chose. Elle bénéficiait des allocations de chômage et lui du CPAS. Les enfants ne manquaient visiblement de rien.

Trois ans plus tard, le couple et ses deux enfants étaient expulsés de l’appartement en raison d’un retard de loyer important. Gaetan, qui avait décroché un travail en article 60 à la Ville de Tournai, est reparti vivre chez sa maman qui résidait dans la ville aux cinq clochers. Cynthia est pour sa part repartie chez la sienne, avec ses enfants, à Marchienne-au-Pont. Le couple se fréquentait encore et deux autres enfants sont nés en 2011 et 2013. "On a vécu à Farciennes dès juillet 2014, durant environ six mois car je ne voulais plus payer le loyer. Cynthia est ensuite repartie chez sa maman, vers janvier ou février 2015", poursuit l’accusé.

Gaetan a vécu dans sa BMW durant quelques semaines avant de trouver un garage à Monceau-sur-Sambre. "J’étais dans une spirale infernale, je buvais beaucoup pour oublier mes soucis". Toujours bénéficiaire d’allocations, il donnait parfois de l’argent à Cynthia, quand il ne dépensait pas son argent pour la pêche, l’alcool ou la voiture.

Lors de disputes, Gaetan se montrait violent. Fin mai 2015, elle lui a signifié par SMS que leur relation était terminée. "Je l’ai mal pris", a répondu l’accusé qui lui a envoyé des SMS très menaçants.

Cynthia est allée déposer une plainte à la police. Le 22 juin 2015, vers 4 h du matin, la maison dans laquelle vivaient Cynthia, ses quatre enfants et sa maman, était en feu. Seule une petite fille âgée de 4 ans a survécu. "Je voulais avoir une explication car Gianrick devait se faire opérer le 22, on s’était embrouillé et elle n’a pas voulu sortir. Je suis entré pour lui parler, elle m’a demandé de partir et je suis resté en bas, dans le salon. Je suis descendu à la cave, j’ai pris un seau avec de l’essence dedans et un bâton pour faire une torche. Je voulais lui faire peur. Je lui ai dit : ‘ Si tu ne veux pas discuter, on va mourir tous les deux’ ".

Gaetan Minne a allumé sa torche, trempée dans l’essence. "Le bout de ma torche est tombé dans le seau, j’ai eu peur, je ne mesurais pas les conséquences", dit celui qui a pris la fuite au lieu de porter secours à ses enfants en bas âge.

L’accusé n’a manifesté aucune émotion lors de son témoignage et n’a entrepris aucune démarche pour revoir sa fille, unique survivante du drame.