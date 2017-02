L’ancien directeur de la police judiciaire fédérale de Bruxelles Glenn Audenaert a une nouvelle activité : il ouvre un bed and breakfast à Ostende. "Je devais me remettre en question et trouver du neuf", confie Audenaert qu’une enquête pour corruption et blanchiment a forcé au départ il y a cinq ans.

Le site Les Pasquerettes décompte les jours avant la grande ouverture du bed and breakfast : "Plus que 38", confirme, enthousiaste, l’ancien patron de la PJ de Bruxelles puis de la PJF et ses enquêteurs. Jusqu’à ce que Glamour-Glenn, comme certains le surnommaient, se fasse inculper de violation du secret professionnel et de faux en écritures en 2012, puis de corruption passive et blanchiment en 2015. Des affaires toujours en cours. Audenaert, qui nie, n’est à ce stade ni blanchi ni renvoyé en procès.

S’il évite le sujet, Glenn Audenaert vous parle en revanche pendant des heures de sa nouvelle aventure : avec Patricia, le rachat au journaliste Gui Polspoel du bed and breakfast Velodroom 43. Il est situé dans le Bel Epoquewijk, ce quartier d’Ostende construit à la fin du 19ème sous le règne de Léopold II, près de la plage, de l’hippodrome et du golf Wellington.

Bâtie en 1901 , la villa (4 chambres soignées qui retrouve son nom d’origine Les Pasquerettes), a été entièrement rénovée et adaptée aux exigences actuelles.

Patricia a suivi des cours d’hôtellerie et de gestion. Glenn Audenaert se chargera de l’accueil avec, dit-il, un grand sourire et un esprit ouvert. Glenn promet de se mettre régulièrement derrière les fourneaux. Cuisiner, il adore. Il a cette jolie formule. Pour lui, mitonner un petit plat, c’est comme un sauna pour l’esprit.

Outre le tourisme classique à la Reine des Plages, l’ancien patron de la PJF de Bruxelles misera sur la clientèle anglaise et celle de l’aéroport d’Ostende. Sans oublier son passé de flic : les Pasquerettes ouvriront leurs portes aux collègues sans oublier les anciens, les retraités. Pas question pour autant de transformer Les Pasquerettes en un musée de la police. "Il y aura peut-être quelques souvenirs de ma longue carrière", glisse Audenaert qu’on ne refera décidément pas.