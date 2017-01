La chambre du conseil de Charleroi a ordonné lundi la libération sous conditions du père du bébé de 21 mois admis voici une semaine en milieu hospitalier avec de profondes engelures aux pieds.

Celles-ci pourraient engendrer l'amputation d'orteils. Le parquet a fait appel de cette décision, ce qui maintient provisoirement l'inculpé en détention. Le père s'est présenté avec son bébé à l'hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies, le samedi 21 janvier. L'enfant, qui présentait de profondes engelures aux pieds, a été immédiatement admis et transféré aux cliniques Saint-Luc de Bruxelles. Les médecins craignaient de devoir amputer certains orteils.

Selon le parquet, l'enfant s'est également "jeté sur les biberons qu'on lui a tendus". Le ministère public a toujours précisé que les faits se sont déroulés dans un milieu particulièrement précaire. Enceinte de son quatrième enfant, la mère est actuellement clouée dans une chaise roulante à cause d'une maladie orpheline. Le père aurait quant à lui mis un certain temps à s'inquiéter avant de demander conseil à sa cousine qui, vu la gravité des faits, a précipité l'hospitalisation.

La semaine dernière, le juge d'instruction a entendu les parents qui se sont montrés peu diserts quant aux causes des engelures. Ils ont été inculpés de privation de soins et d'aliments. Le père a été placé en détention préventive et la mère a été libérée sous conditions, vu son état de santé.

Selon Me Corentin Dumont, conseil du père, son client aurait été dépassé par les événements et aurait paniqué face à l'état de l'enfant. Il s'agirait plutôt d'un manque de réaction lié au contexte social et intellectuel plutôt qu'une réelle volonté de priver le bébé de soins. L'avocat a plaidé la remise en liberté sous conditions, ce qu'il a obtenu. Le parquet a néanmoins interjeté appel immédiatement, ce qui a pour effet de maintenir l'inculpé en détention jusqu'à la chambre des mises en accusation ou à une mainlevée du juge d'instruction.