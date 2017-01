C’est assurément un drame de la précarité et du délaissement social qui fait qu’un bébé de 22 mois risque aujourd’hui de se faire amputer de plusieurs orteils. Samedi soir, l’enfant a été admis à l’hôpital Notre-Dame de Grâce de Gosselies. Il souffrait clairement, présentait de profondes engelures aux pieds et avait le ventre gonflé, ce qui laissait présager un état de malnutrition avancé. Le bébé aux pieds bleus s’est d’ailleurs jeté sur les biberons qui lui ont été proposés.

Vu l’état avancé de ses blessures, les médecins qui l’ont examiné ont immédiatement pris la décision de le transférer à l’hôpital Saint-Luc de Bruxelles qui dispose d’un département pédiatrique particulièrement efficace. Aux dernières nouvelles, l’équipe médicale faisait le nécessaire pour éviter l’amputation de plusieurs orteils.

Selon les premiers éléments , le papa du garçonnet s’inquiétait depuis une semaine de l’état de son fils. Mais c’est la cousine de ce dernier, qui est également la marraine de l’enfant, qui a pris les choses en main et précipité l’hospitalisation dès qu’elle a constaté les faits. Visiblement dépassé par les événements, le père paniquait face à la situation et n’osait pas se rendre à l’hôpital. "Une notice a été ouverte pour non-assistance à personne en danger à l’égard des parents mais, pour l’heure, il n’y a pas lieu d’ouvrir une instruction", explique Vincent Fiasse, procureur du Roi près du parquet de Charleroi division Hainaut. "Nous nous trouvons ici dans un milieu très précarisé. La maman est atteinte d’une maladie orpheline qui la cloue dans un fauteuil roulant. Elle est en fin de grossesse d’un quatrième enfant. L’enfant pourrait d’ailleurs avoir hérité de la pathologie de sa maman, ce qui expliquerait qu’il soit plus fragilisé".

Des mesures protectionnelles ont déjà été prises à l’égard des deux autres enfants de 3 ans et demi et 5 ans qui sont quant à eux en bonne santé. Ils ont été placés temporairement chez la marraine. Le bambin de 22 mois restera quant à lui hospitalisé durant quelque temps, si bien qu’aucune mesure n’a encore été prise à son sujet. Il pourrait lui aussi être confié à sa marraine qui dispose de moyens supérieurs aux parents. Ces derniers doivent encore être auditionnés.