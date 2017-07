Le jeune Belge, atteint d’une maladie rare, se fera opérer à Philadelphie fin juillet.



Nous vous en parlions dans notre édition du 21 juin 2017, Sacha, 10 ans en septembre, souffre de lymphangiomatose. Sous oxygène, le jeune garçon atteint de cette maladie rare doit se rendre aux Etats-Unis, à Philadelphie, pour une intervention unique en son genre. Sa mère, Nathalie Louineau, avait fait appel à la solidarité pour récolter les 430.000 euros nécessaires

Aujourd’hui, elle a réussi à récolter, grâce à la générosité de nombreux Belges, 180.000 euros. Et l’INAMI, via le fonds de solidarité vient de lui annoncer une bonne nouvelle: ils interviennent pour la différence et prennent en charge l’avion médicalisé!

Les derniers jours, cependant, la réponse se faisait attendre. Il était même question que la petite famille rejoigne les Etats-Unis en bateau. “Il est faible. Le médecin aux Etats-Unis a assuré aux médecins belges que Sacha pouvait prendre l’avion. Il sera opéré aux Etats-Unis la semaine du 24 juillet. Ce n’est pas possible avant car le médecin qui doit l’opérer est en vacances.”