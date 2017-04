Une famille de touristes belges - un couple et deux enfants de 9 mois et de 2 ans -, a été piégée par la marée, dimanche après-midi, alors qu'elle se promenait sur la plage entre le lieu dit La Descenderie et le cap Blanc-Nez, rapporte La Voix du Nord.

Les quatre personnes ont rapidement été secourues par les pompiers de Calais et de Marck. Les deux enfants ont toutefois été transportés à l'hôpital par mesure de précaution.