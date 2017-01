Dégainer son smartphone en conduisant est une mauvaise habitude dans le chef des conducteurs de notre pays. C’est d’autant plus grave lorsqu’ils sont conducteurs professionnels et ont des centaines de personnes sous leur responsabilité.

Cette vilaine habitude semble cependant s’estomper progressivement chez les chauffeurs du TEC. En effet, le nombre d’amendes infligées à des conducteurs de bus du réseau wallon a fondu de moitié en l’espace de 5 années.

Entre 2012 et 2016 , la quantité de PV est passée de 66 à 33. Ce recul est régulier puisque la police en constatait 59 en 2014, 55 en 2013 et 66 en 2012. "Aucun chauffeur n’a été pris spécifiquement en infraction de manière récidiviste. Néanmoins, trois d’entre eux ont fait l’objet de sanction particulière (réprimande ou intervention financière), car ils avaient reçu un PV de roulage pour un autre motif à l’intérieur des délais de prescription prévus", explique le ministre wallon de la Mobilité Carlo Di Antonio (cdH).

Pour Stéphane Thiery, porte-parole du groupe TEC, le comportement est de plus en plus tentant, "avec les smartphones qui sont connectés en permanence. Nous rappelons, de manière régulière et précise, que ce n’est pas autorisé. Nous portons une attention toute particulière au respect du code de la route. Nos chauffeurs doivent repasser un certificat d’aptitude tous les cinq ans, nous donnons aussi des formations continues."

Le porte-parole s’est dit satisfait de la bonne régression des amendes et insiste sur le professionnalisme des chauffeurs du TEC. "Nous avons 3.800 conducteurs qui parcourent 115 millions de kilomètres par an. Nous n’avons jamais eu d’accident causé par l’usage d’un GSM par le conducteur. Nous espérons atteindre le 0 PV en 2017, c’est l’objectif. Nos conducteurs sont de très grands professionnels de la route, ces chiffres le prouvent mais il est bon de le rappeler."

Que risquent les contrevenants du TEC?

Premièrement, le conducteur de bus pris la main sur son téléphone devra payer son amende avec ses deniers personnels. Ensuite, "le directeur général décide d’une sanction, en fonction du dossier. Il n’y a pas de sanction type, c’est à la discrétion du directeur général du TEC." Finalement, il est bon de rappeler, que le kit mains libres et l’oreillette sont également interdits pas le TEC.





253 faits signalés par des usagers mais 30 PV

"L’usage du GSM au volant est interdit pour l’ensemble des conducteurs/conductrices de la Stib, qu’il s’agisse du bus, du tram ou du métro. L’usage du kit mains libres et d’oreillettes est également interdit", lance d’entrée Cindy Arens, attachée de presse à la Stib.

Tout comme au TEC, le conducteur qui serait pris à utiliser son GSM au volant recevra une sanction. "Sanction qui variera en fonction du dossier de l’agent (autres infractions éventuelles, première infraction pour GSM au volant ou récidive, etc.). L’agent devra payer l’amende reçue pour usage du GSM au volant."

La Stib se dit très attentive à cette problématique pour des raisons évidentes de sécurité. Le réseau bruxellois "réalise régulièrement des contrôles internes (non annoncés) sur son réseau." Les données 2016 ne sont prétendument pas disponibles. En 2015, 30 PV ont été dressés à l’encontre de chauffeurs de bus. Un chiffre qui s’élevait à 47 en 2014 et à 43 l’année d’avant.

Les usagers qui voient un conducteur usant de son GSM peuvent adresser une plainte au customer care. 253 signalements ont été rapportés en 2015 contre 232 en 2014. Le phénomène n’a donc pas disparu.