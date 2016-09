Guerre des voisins: Kenzo a croqué Petit Max

Faits divers

Le 28 juillet dernier, un chien appelé Petit Max a été attaqué, éventré et tué par un American Staffordshire, à Mont-Sainte-Aldegonde, dans l’entité de Morlanwelz. Petit Max, affectueux bouledogue français de 8 ans, était pourtant tenu en laisse. Pour l’attaquer, Kenzo était parvenu à passer sous une clôture mal grillagée.

Un mois après la mort de son chien, Marie-Laure Zéler est furieuse. Alors que le règlement communal est très strict sur les chiens potentiellement dangereux et que sa vétérinaire prévient que Kenzo recommencera, l’American Staff n’a pas été saisi et euthanasié.

"Je regrette pour son chien, répond le propriétaire de Kenzo. C’est malheureux mais ce n’est quand même qu’un animal. Tant de bruit pour un chien alors que tant de choses se passent dans le monde. Et cette (Mme Zéler) qui veut faire euthanasier Kenzo, c’est la preuve qu’elle n’aime pas les animaux". C’est peu dire que le torchon brûle rue de la Rosière !

Outre que Marie-Laure adorait Petit Max, l’adorable bouledogue bringé que son mari mort entre-temps lui avait offert avait pour elle une valeur sentimentale supplémentaire. La mort atroce de Petit Max hante ses nuits.

Elle décrit une scène épouvantable de violence pure. Et des enfants ont tout vu. "Je revenais de la supérette. Si l’American Staff a pu se glisser sous le grillage, c’est parce qu’il ne tenait que par des colsons. Il a attrapé Petit Max par l’arrière. Il fallait voir. Personne n’aurait pu le faire lâcher prise. Les crocs étaient plantés. Je hurlais. Il a lâché Max quand quelqu’un a jeté un seau d’eau. Petit Max avait le ventre ouvert. On voyait le jaune des intestins. Le chien est revenu à l’attaque. La propriétaire ne maîtrisait pas l’animal. Elle n’avait aucun contrôle. Le vétérinaire n’a rien pu faire. Une veine était sectionnée. Petit Max avait perdu trop de sang. Une solution était de l’amputer des deux pattes arrières. L’euthanasie était préférable".

À Morlanwelz, les chiens dits dangereux - 12 races - doivent être enregistrés. Kenzo ne l’était pas.

L’autorisation est délivrée par le bourgmestre qui vérifie que le propriétaire est couvert par une assurance. Sur l’espace public comme l’état Kenzo, l’aninal doit porter une muselière, ce qui n’était pas le cas.

Jeudi, à quinze maisons de celle de Marie-Laure qui a voulu faire incinérer Petit Max, Kenzo qu’elle traite de "chien assassin", joue dans le jardin de son maître Patrizio Similia.

La clôture a été consolidée. Le chien est maintenant enregistré. Seule Marie-Laure Zéler ne décolère pas. Le maître de Kenzo garantit, quant à lui, que son American Staffordshire ne ferait pas de mal à une mouche. Plainte a été déposée à la zone de police Mariemont.

"La mort de son chien, elle l’a cherchée"

Des explications, Patrizio Similia en a à revendre. "Mon chien aurait attaqué un autre chien ? Attaquer, c’est vraiment un grand mot", commence Patrizio qui affirme que "j’avais prévenu cette dame de ne plus passer devant la clôture avec son chien qui provoquait le mien. Je lui avais dit qu’il allait se faire mordre".

Provoquait ? "Oui, il aboyait et pissait contre la clôture. Kenzo ne supportait pas. Les chiens, ça raisonne comme des chiens. J’avais dit à (Mme Zéler) de changer son itinéraire."

Son Am Staff de 3 ans n’était pas enregistré à la commune : "J’ignorais que c’était obligatoire."

L’état de la clôture ? "Par malheur, elle était un peu cassée et c’est la faute au propriétaire. Alors, Kenzo est passé en dessous quand ce chien l’a provoqué en allant pisser sur son territoire".

Selon Marie-Laure, la vétérinaire qui a euthanasié Max a prévenu que Kenzo pouvait selon elle recommencer : "Ce chien a goûté au sang". Pour Patrizio : "Le comportementaliste me dit le contraire. Pour lui, sa réaction (avec Petit Max) est tout à fait normale : il était provoqué. Un Am Staff , ce n’est pas un caniche. S’il attrape un chien qui le provoque, il se bat jusqu’à la mort. Si un intrus s’introduit chez moi, il va mordre et ne plus lâcher".

Quant à des excuses à Mme Zéler ? "On vient pleurer pour un chien. Un chien, ça reste un chien. Dans le monde, il y a tant de choses... Et elle fait même courir une pétition : si elle aimait les chiens, elle ne demanderait pas qu’on euthanasie le mien. Elle n’a aucune chance. Au fond, la mort de son chien, elle l’a cherchée".