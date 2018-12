Securitas dresse le profil des voleurs à l’étalage, plus actifs que jamais en cette saison hivernale. Conclusion majeure, et malheureuse : en Belgique, on vole d'abord pour se nourrir.

Si la saison préférée des cambrioleurs est l’hiver, l’obscurité étant leur meilleur allié, cette période est aussi celle où les voleurs à l’étalage sont plus actifs que jamais. Mais pour d’autres raisons. Plutôt financières ici.

Les fêtes et le trou qu’elles occasionnent dans le portefeuille, poussent les voleurs opportunistes à se servir dans les magasins. C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête menée par le groupe de gardiennage Securitas sur base de toutes les interpellations menée par ses agents au cours de ces sept dernières années. Et elles sont nombreuses. 50.000 au total.

“Ce mois de décembre marque en effet le début de la saison des vols à l’étalage. Sur les dix premiers mois de cette année, nous avons déjà procédé à 3.500 interpellations communiquées à la police. S’ajoutent à cela tous les autres cas où les voleurs sont parvenus à s’échapper ou ceux pour lesquels un accord à l’amiable a été trouvé”, précise Securitas, avant d’ajouter qu’entre décembre et février, les vols augmentent de 20 à 25 % en moyenne.

Le portrait robot des voleurs

En Belgique, on vole d’abord pour se nourrir. Ce qui confirme d’ailleurs les conclusions des études menées les années précédentes sur le profil des voleurs à l’étalage. Un malheureux constat face auquel les agents Securitas agissent également de manière préventive, comme nous l’explique Arnaud de Turck, manager Retail chez Securitas. “Nos agents de gardiennage ont également un rôle social à jouer. Ils ne sont pas là juste pour interpeller les gens. Quand ils font face, et cela arrive souvent, à des pensionnés qui volent un morceau de viande pour s’alimenter, ils ne vont pas directement prévenir la police. Ils vont plutôt donner un avertissement au client”.

Un client interpellé sur 5 vole donc de la nourriture (électronique et vêtements suivent dans le classement). Ce qui explique aussi que dans 38 % des cas, les vols constatés portent sur des produits dont la valeur est inférieure à 20 euros.

Pour les vols de plus de 100 euros (17 % des cas), ils sont essentiellement commis par des hommes. Des hommes qui sont également surreprésentés pour les vols de tabac et d’alcool.

En ce qui concerne les femmes, Securitas constate qu’elles sont plus actives le vendredi matin, là où les hommes préfèrent le lundi et le samedi en fin de journée. Les mineurs eux, optent plutôt pour le mercredi, après l’école. Des moins de 16 ans qui représentent tout de même un voleur sur 20.

Enfin, en ce qui concerne les vols domestiques, ceux commis par les employés eux-mêmes, ils atteignent le tiers des interpellations réalisées par Securitas ces dernières années.