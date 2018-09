On vivra sans doute fin octobre le dernier passage à l’heure d’hiver. Mais quel impact ce changement d’heure a-t-il sur la sécurité routière ? L’avis de l’Institut Vias a été sollicité cet été sur le sujet. Et pour Benoît Godart, les "pour" et les "contre" sont quasi aussi nombreux.

"Le passage à l’heure d’hiver marque le début d’une période à risque pour les piétons. D’octobre à novembre, le nombre d’accidents corporels les impliquant augmente de 31 % pendant l’heure de pointe du soir. Le nombre de blessés graves et de tués parmi les piétons croît même de 57 %. Non seulement il y a plus d’accidents mais ils sont plus graves. Certains conducteurs ne voient pas le piéton et freinent beaucoup trop tard ou ne freinent pas du tout."

Pour ce qui est du passage à l’heure d’été, une analyse de Vias montre un impact négatif du passage à l’heure d’été à très court terme, pas plus d’une semaine. "Il y a plus d’accidents à l’heure de pointe du matin et moins à l’heure de pointe du soir, mais l’augmentation est plus importante que la diminution (+54 % contre -2 %). Le bilan est donc globalement négatif à très court terme", commente Benoit Godart, pour qui l’argument sécurité routière ne peut donc pas vraiment faire pencher la balance vers l’heure d’été ou d’hiver.