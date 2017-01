La justice a tranché à moitié, comme souvent en Belgique : Hicham C., chauffeur de taxi, a été condamné à une peine de quatre ans de prison, intégralement couverte par le sursis pour un viol commis en novembre 2012. Le parquet avait requis cinq ans ferme, tandis que la défense avait plaidé l’acquittement.

Au début de l’année 2014, Hicham C., chauffeur vivant à Tubize, avait été au centre d’une incroyable tempête médiatique, alors que les autorités étaient à la recherche d’un ou plusieurs taximen violeurs en série.

En 2011 et 2012 , 29 plaintes pour viols et agressions sexuelles par des chauffeurs de taxi avaient été déposées à Bruxelles. Plusieurs de ces faits avaient été commis près du bois de La Cambre, sur la personne d’étudiantes et de jeunes filles sortant de soirées arrosées. Plusieurs plaintes n’ont d’ailleurs toujours pas été élucidées.

À l’hiver 2014, la police était enfin parvenue à avancer dans son enquête en obtenant des images de vidéosurveillance du suspect d’un viol présumé commis le 10 novembre 2012 au préjudice d’une jeune fille au pair danoise de 21 ans.

L’homme est instantanément reconnu par des collègues et interpellé. Tout le monde pense alors que c’est lui le fameux violeur en série. Mais au bout de quelques semaines d’enquête, il est acquis qu’aucun autre fait n’est à reprocher au taximan.

Finalement, Hicham C. admet la relation sexuelle - il n’avait guère le choix vu que son sperme a été retrouvé - mais a assuré qu’elle était consentie, vu que sa cliente n’avait pas les moyens de régler sa course et que, selon lui, elle ne s’est jamais opposée à l’acte.

L’homme bénéficie d’une mesure de sursis car les faits sont relativement anciens - même si l’on peut penser qu’avec une arrestation en 2014, ce n’est pas vraiment le cas - et car le tribunal a estimé qu’il ne représente aucun danger pour la société.

En effet, le rapport de l’expert psychiatrique allait dans son sens, et l’homme bénéficie d’un emploi et d’une vie de famille stable. En attendant, le - ou les - taximen violeurs courent encore. Malgré quelques condamnations, de nombreuses plaintes sont restées sans suite. En décembre 2015, un taximan bruxellois avait ainsi été condamné pour deux viols. L’homme a depuis fait appel

Les enquêtes sont toujours en cours au parquet de Bruxelles.