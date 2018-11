Quant à Mounir Benaouane, il voudrait rester en Espagne.

Ce lundi, Farid Hakimi et deux autres individus impliqués dans le dossier d'une série de home invasions -dont celui à Lasne pour lequel l'animateur de télévsion Stéphane Pauwels a été interrogé et inculpé- ont comparu devant la Chambre du Conseil de Mons. Le mandat d'arrêt du boxeur professionnel a été confirmé pour une durée de deux mois. Son avocat Frank Discepoli avait pourtant demandé la surveillance électronique. Surtout que le boxeur professionnel est incarcéré à Bruges où sa famille peut difficilement lui rendre visite. L'avocat insiste sur le fait que son client n'a, en outre, pas d'antécédent judiciaire. "En janvier, cela fera un an qu'il est incarcéré et il n'a pas d'antécédent. Cela commence à faire long comme détention préventive".

D'après l'avocat du boxeur, dans l'état actuel des choses, il n'y a plus aucun risque de collusion. "Selon moi, la confirmation du mandat d'arrêt ne se justifie pas"

En outre, selon nos informations, il semblerait que Mounir Benaouane arrêté en Espagne mercredi dernier dans le cadre de ce dossier s'opposerait à sa remise à la Belgique. Pour rappel, l'intéressé, déjà bien connu de la justice pour d'autres braquages, a fui en début d'année et a même ouvert un snack là-bas. Un refus qui risque de retarder encore la comparution des inculpés devant le tribunal correctionnel.