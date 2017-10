Henry Generet est bien l’assassin de Laetitia Depouille, une jeune mère de famille de trois enfants, avec qui il entretenait depuis deux ans une relation. Une relation qui s’était manifestement fortement dégradée depuis le 13 septembre, date de sa sortie de prison où le Verviétois de 34 ans purgeait pour ses nombreuses condamnations pour vols et violences. Et cette relation s’est terminée dans le sang.

Jeudi dernier, il a avoué à son frère avoir fait une "grosse connerie" sans en préciser la nature. La police a été avertie mais n’a pu corroborer ces dires qu’au regard de deux autres informations : un frère, celui de Laetitia, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de sa sœur et des enfants récupérés à la sortie de l’école par la sœur de la victime, comme c’était parfois le cas…

Les enquêteurs se sont dès lors précipités rue de la Station où résidait depuis quelque temps la Disonaise. Mais il était trop tard…

Henry Generet, introuvable depuis la découverte du corps, s’était finalement présenté samedi matin au commissariat de Verviers afin de se constituer prisonnier. L’homme se savait recherché pour l’assassinat de son ex-compagne.

Le trentenaire a été longuement entendu sur les faits qui se sont déroulés jeudi. À ce stade de l’enquête, on ne connaît pas les motivations qui ont poussé le Verviétois à tuer son ex-compagne ni le modus operandi proprement dit. On sait juste qu’un couteau a été retrouvé sur les lieux du crime et que les premières constatations ont confirmé que la victime avait été poignardée à plusieurs reprises dont une fois à la gorge.

Henry Generet a été présenté samedi dans le cours de l’après-midi au juge d’instruction en charge du dossier. Il a réitéré ses aveux et a été aussitôt placé sous mandat d’arrêt du chef d’assassinat. Il comparaîtra ce mardi déjà devant la chambre du conseil de Verviers qui devra confirmer ou non le mandat d’arrêt à charge du Verviétois.

Son parcours de délinquant affiche déjà plusieurs condamnations. La première, en 2004 à l’âge de vingt ans seulement, à cinq ans de prison avec sursis partiel pour 150 vols. La seconde, quelques mois plus tard, à trois ans. Toujours pour vols. Il sera libéré sous conditions en 2007 mais sera à nouveau interpellé pour de nouveaux faits de vol.