Un individu âgé de 42 ans a été interpellé dans le cadre de la fusillade qui s'est produite mercredi après-midi à Anderlecht et au cours de laquelle un homme de vingt ans a été blessé, indique jeudi le parquet de Bruxelles.

L'homme est connu des services de police et de justice et est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu. Un juge d'instruction a été saisi du chef de tentative de meurtre. L'incident s'est produit mercredi vers 15h30, à l'angle de la place de la Vaillance et de la rue du Village à Anderlecht. Selon le parquet, plusieurs coups de feu ont été tirés sur un jeune homme de 20 ans qui a été atteint au dos. La victime a été transportée à l'hôpital et ses jours ne seraient pas en danger. Le motif des tirs n'est pas encore connu.

Un suspect de 42 ans a été interpellé et mis à la disposition des autorités judiciaires, qui décideront ultérieurement de son éventuelle mise sous mandat d'arrêt.