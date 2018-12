Le bourgmestre a été confiné durant deux heures trente dans un restaurant. Il était aux premières loges de l'attaque, qui a causé la mort d'au moins deux personnes à Strasbourg.



“Nous sommes entrés dans un restaurant quinze minutes avant qu’un homme ne soit tué dans la rue. Nous avons entendu les policiers, des cris... Tout a été fermé. Nous étions à l’étage à l’arrière. Nous étions en sécurité. Nous avons obtenu plus d’infos via les réseaux sociaux. Nous sommes sortis deux heures trente plus tard. Les militaires nous montraient les chemins sûrs pour regagner nos logements", confie Hugues Bayet à la Dernière Heure.

Hugues Bayet tient à préciser que la Ville faisait pourtant tout pour assurer un maximum de sécurité. “ Nos sacs avaient été fouillés juste avant le drame .”

Et hier matin, tout était fermé, y compris le marché de Noël. “Strasbourg était une ville en état de siège, comme c’est le cas partout quand il y a des attentats.”