C’est la vie de toute une famille que Roger (prénom d’emprunt) aura détruite en s’en prenant aux filles de ses voisins. Des voisins qui n’auraient jamais soupçonné l’homme aujourd’hui âgé de 58 ans de tels actes.

Il faut dire que les deux familles étaient très proches. Habitant des maisons mitoyennes, elles sont vite devenues amies allant jusqu’à partir en vacances ensemble. Les filles allaient régulièrement jouer à la Wii chez Roger avec ses enfants. Tout se passait au mieux jusqu’à un événement qui allait perturber une première fois la vie des victimes, à savoir le divorce de leurs parents.

Zoé (prénom d’emprunt), alors âgée de 13 ans, continuait pour sa part à aller jouer chez le voisin mais elle était invitée plus tard lorsque les enfants de Roger étaient au lit et que son épouse était absente. Petit à petit, il s’est fait plus proche de la petite, profitant de son désarroi à la suite de la séparation de ses parents.

En jouant un certain jeu de séduction, Roger est parvenu tout doucement à créer une véritable relation de confiance avec la petite. Après l’avoir donc invitée chez lui pour jouer à la console, l’homme a franchi une première limite en lui caressant la poitrine. Des faits qui sont allés encore plus loin par la suite lorsqu’il lui faisait des massages ou qu’il se masturbait devant elle. Il s’est même alors retrouvé nu sur Zoé qui ne portait plus de vêtements non plus.

"C’est vrai que je me suis retrouvé nu sur elle mais j’avais simplement l’intention de la caresser et de l’embrasser. Finalement, après coup, je regrette", explique l’individu. Ce dernier réfutait d’ailleurs avoir tenté de mettre son sexe dans celui de la petite victime. "Peut-être qu’ils se sont touchés mais ce n’était pas volontaire." Malgré ses déclarations, il a été constaté que l’hymen de Zoé avait bien été perforé…

La petite, se sentant coupable, n’avait alors jamais alerté ses parents. C’est lors d’un cours de religion, où le thème du viol avait été abordé, que la petite a craqué. Elle s’est alors retrouvée en pleurs dans le couloir avant de tout avouer au centre PMS. Des révélations qui ont également fait sortir sa grande sœur de son silence, elle aussi ayant fait les frais des avances du voisin.

Le plus interpellant dans cette histoire, c’est qu’au moment des faits, Roger ne pouvait pas se trouver en compagnie d’un mineur d’âge sans la présence d’un autre adulte. Par le passé, il avait écopé de nombreuses condamnations en raison de faits d’exhibition et d’autres comportements sexuels interpellants.

Un casier judiciaire où va donc se greffer une nouvelle ligne, le tribunal correctionnel de Tournai ayant condamné l’individu à dix ans de prison accompagnés d’une mise à disposition du tribunal d’application des peines de dix autres années.

Une condamnation qui n’effacera pas le mal causé à Zoé. Aujourd’hui, elle ne dort plus, elle n’arrive plus à se concentrer… Son enfance a disparu de la pire des manières.M. Del.