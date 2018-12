La perte d’un être cher est une étape douloureuse dans une vie, mais elle l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de votre enfant et que vous apprenez sa mort via un réseau social… Une terrible expérience que souhaite partager Philippe Vilain "pour ne plus que ça arrive !" Il dit vouloir porter plainte auprès du Comité P afin qu’une enquête officielle soit faite au sein des services de police.

"Ma fille, Vanessa, vivait seule dans un appartement à Liège. On n’était pas en contact tous les jours, on s’envoyait de temps en temps des messages via Facebook, parfois un SMS ou on se donnait un coup de fil. On était très fusionnels. Depuis son accident en 2006, je m’en suis beaucoup occupé", confie ce père meurtri, avant de poursuivre. "Elle s’était jetée du quatrième étage à la suite d’une déception amoureuse. Normalement, elle aurait dû y rester. Elle a perdu l’usage des jambes et a attrapé par la suite le staphylocoque doré au niveau de l’os. Elle souffrait terriblement, elle se savait condamnée… On avait demandé l’euthanasie qui lui avait été refusée…" Sa fille mettra finalement fin à ses jours dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, mais il n’apprendra son décès que onze jours plus tard.

"C’est la nuit du 11 au 12 novembre que j’ai ouvert mon Facebook. J’ai vu dans un des commentaires, dans mes publications, que son petit ami expliquait que ma fille était décédée et se trouvait au cimetière de Robermont", raconte cet habitant de Baelen qui n’est pas sûr de ce qu’il lit. "Et puis j’ai commencé à téléphoner un peu partout pour essayer d’avoir la police, pour essayer d’avoir les informations et nulle part, personne ne savait rien, que ce soit à Liège, à Herve (la zone de police dont il dépend, NdlR). Ils m’ont fait voyager d’une zone de police à l’autre."

Au bout de deux heures de recherche, et dans le doute, l’homme se rend en pleine nuit à Liège avec sa compagne. "On a tambouriné à la porte de l’appartement de ma fille". Sans réponse, "on a décidé d’aller à la police, rue Natalis. Et là, on a exposé notre problème. J’ai leur ai demandé si oui ou non ma fille était en vie", se souvient-il. "On nous a fait entrer dans une salle d’attente fermée magnétiquement pendant une demi-heure interminable. Une policière nous a ensuite fait entrer dans un bureau. Elle nous dit alors effectivement que ma fille était décédée depuis le 1er novembre." C’est alors le coup de massue pour ce père qui doute jusqu’à la dernière minute. "Ça a été brutal !"

"En fait, c’est son petit copain qui est allé chez elle le 1er novembre et qui, sans réponse, a fait appel à un agent de police dans la rue." Celui-ci aurait appellé aussi vite une patrouille qui constate alors le décès.

"La police aurait dit à son petit ami de ne pas me prévenir, qu’ils allaient le faire avec le temps." Mais l’information ne lui est jamais parvenue… Un manquement que ce père en deuil a dû mal à digérer. "Autant à Liège qu’à Herve, ils m’ont dit être profondément indignés qu’on ne m’ait pas prévenu. Ils se sont excusés." Mais le mal est fait.

"Quand on m’a dit qu’elle était à Robermont, dans ma tête, elle était déjà enterrée… C’était terrible." Il n’apprendra que plus tard que Vanessa reposait à la morgue. "Si je n’avais pas appris sa mort par moi-même, ma fille aurait été enterrée seule comme indigente le 14 novembre…"