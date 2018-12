S’il paraît souriant sur la photo illustrant cet article, Christian Glineur l’a plutôt mauvaise…

Il vient, en effet, d’apprendre qu’il devait débourser 400 euros pour le GSM qu’il a déjà acheté à sa femme… "C’est un GSM particulier de couleur pourpre", souligne le Nivellois.

Comme c’était en plus un cadeau de son époux, Zélia n’a pas accepté… "Elle a fini par identifier le vendeur grâce à Marketplace. Une plainte a été déposée et une enquête a été menée."

La police s’est rendue chez le vendeur. La maman de ce dernier a déclaré que son fils lui avait fait cadeau du GSM mais que comme elle était en difficulté financière, elle avait fini par le vendre à Cash Converters.

Un magasin où s’est rendue la police et où il a pu être prouvé que le GSM en question était bien celui que le Nivellois avait offert à sa femme.

On pourrait penser que l’histoire s’arrête là…

Eh bien non ! Si Christian veut récupérer son bien, il doit débourser 400 euros, le montant que le magasin a payé…

D’après le parquet de Mons, le Nivellois a désormais trois possibilités : abandonner l’objet, le payer au magasin ou introduire une procédure de revendication de l’objet devant les juridictions civiles.

Christian Glineur compte déposer plainte car il estime que le magasin n’a pas pris suffisamment de mesures de sécurité. Et d’ajouter : "Et si quelqu’un l’avait acheté ? Il se retrouvait avec un GSM volé."

Chez Cash Converters, on nous rétorque que la seule manière d’effectuer une vérification, c’est de voir si le téléphone fonctionne ou non. Et celui dont on parle était utilisable. Le voleur avait su le débloquer… "Lors de tout achat de notre part, nous prenons la carte d’identité, le numéro de série et nous filmons la personne. Les données sont envoyées à la police. On ne peut rien faire de plus si ce n’est que nous invitons les personnes victimes d’un vol à nous envoyer les numéros de série afin que nous les encodions" , explique Kévin Kaeses, directeur général chez Cash Converters.

Et ce dernier de conclure : " Nous pouvons comprendre que cela mette en colère le préjudicié mais nous aussi nous avons déboursé 400 euros. Il pourra se retourner contre l’auteur."