Les touristes en visite au palais de justice de Bruxelles qui ont passé leur tête à la 61e chambre du tribunal correctionnel mardi ont dû se poser des questions en voyant la présidente mener des débats avec deux flacons de lubrifiant devant elle, à côté de ses dossiers.

La justice belge connaît certaines dérives... mais non, pas de cet ordre-là ! Mardi, la 61e chambre avait tout simplement à démêler une affaire de contrefaçon un peu particulière. Un Australien de 39 ans est prévenu pour avoir contrefait des milliers de gels lubrifiants Durex. En effet, 54.000 flacons ressemblant de très près à ceux de cette marque avaient été saisis au port d’Anvers le 29 août 2011, dans un container en partance pour l’Iran. Le nom sur ces produits n’était pas Durex mais Surex.

"Il s’agit du même sigle, avec le même fond bleu et la même police d’écriture", a affirmé Me Marius Schneider, conseil de la London Rubber Company (LRC) qui commercialise les préservatifs, les lubrifiants et les sextoys Durex. "J’estime que le prévenu est coupable d’avoir exporté des lubrifiants sous la marque Surex en utilisant un signe similaire à une marque connue", a soutenu l’avocat. "Par ailleurs, il y a selon moi une atteinte aux droits de la marque Durex et une atteinte à sa renommée puisque le signe tire injustement profit de cette marque" , a-t-il exposé. Selon Me Schneider, l’élément moral, c’est-à-dire l’intention frauduleuse, est également établie puisqu’il y a eu dans le chef de l’auteur la volonté de se procurer un avantage pécuniaire illicite.

La version de la défense est tout autre. "Mon client était en partenariat commercial avec une entreprise à Téhéran qui fabrique des préservatifs sous la marque Surex. Cette entreprise lui a demandé de lui fournir des lubrifiants de sa marque. Mon client a ensuite confié la production des gels à une société française et à une société néerlandaise" , a expliqué l’avocat de la défense.

"Il s’agissait donc d’une marque déjà existante, pour des produits de santé publique vendus en pharmacie, qui ont passé toutes les certifications nécessaires pour la commercialisation. Il n’y a donc eu aucune intention frauduleuse dans le chef de mon client" , a-t-il ajouté.

De son côté, le procureur a estimé la prévention établie mais, compte tenu du casier judiciaire vierge du patron d’entreprise, il a requis la peine minimale : une amende. Le jugement sera rendu le 27 novembre prochain.