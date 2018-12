Comme dirait Saez, "jeune et con"… C’était le 14 janvier 2017. "Vsix Mike" poste une vidéo où il se filme sur le ring, en direction d’Anderlecht.

Au volant d’une Audi A7, il circule à 250km/h. Un geste idiot qu’il regrette aujourd’hui. Mais voilà, le mal est fait, et quand on fait une bêtise, on l’assume.

Sauf que, visiblement, Mike Chagrikian (son véritable nom) va subir les foudres de la police, de la justice et même de son assurance. Il n’en démord pas : il sert d’exemple et les sanctions sont très lourdes. Pour lui, mais aussi pour son papa qui est le responsable de la société propriétaire du véhicule, saisi depuis le jour où Chagrikian a été identifié et entendu par la police de la route.

"Jamais je n’aurais imaginé que cela prendrait cette tournure… Au début, je reconnais avoir tenté (...)