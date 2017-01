Un coiffeur de Charleroi a comparu devant le tribunal correctionnel pour le meurtre d'un illégal de 24 ans. Le prévenu avait surpris l'individu alors qu'il volait dans une voiture.

Ce dernier avait tenté de le poignarder et le coiffeur lui avait jeté un pavé, le blessant mortellement. Le parquet estime que la victime a provoqué la situation qui a causé son décès et requiert la suspension du prononcé. En 2013, Hamid C., un coiffeur de Charleroi, avait surpris un individu qui venait de fracturer la voiture d'un de ses clients. Selon un témoin anonyme, le voleur avait exhibé un couteau et tenté de le poignarder. Le prévenu avait pris la fuite, poursuivi par son agresseur, avant d'empoigner un pavé pour le lancer vers ce dernier et le toucher à la tête. Blessé, le voleur est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.

Selon la partie civile, le coiffeur était animé d'une intention homicide ce que le parquet conteste. "Le prévenu a agi comme tout bon citoyen en voulant stopper un crime qui était en train de se commettre. Qui plus est, il esquive des coups de couteau et lance un pavé sans penser une seconde qu'il pouvait tuer son adversaire. Selon moi, il convient de requalifier les faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de retenir l'excuse de provocation. Car la victime s'est placée elle-même dans la situation qui a provoqué son décès", a déclaré le substitut Vervaeren qui a requis la suspension du prononcé pour le coiffeur.

Me Khoulalène, conseil du prévenu, a pour sa part plaidé la légitime défense, estimant que son client avait craint pour sa vie et riposté comme il le pouvait face à cette tentative de vol avec violence et à des coups de couteau qui auraient pu le tuer. L'avocat a donc plaidé l'acquittement pour son client qu'il qualifie d'honnête citoyen, sans histoires et travailleur.

Jugement le 13 février.