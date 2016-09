Ils retrouvent leur chat volé grâce à une médium

Faits divers

La famille Wajsblat, de Rhode-Saint-Genèse, est heureuse. Et pour cause, après trois jours d’angoisse, Kenzo, leur chat persan blanc, est revenu. "Il avait été volé. On l’a retrouvé grâce à une médium", explique Chantal, la mère de famille. "C’est une histoire de fou."

" Kenzo ne sort jamais quand nous ne sommes pas présents. Quand on l’appelle, il vient directement. Ce chat est comme un chien", souligne-t-elle. "Dimanche, il est sorti avec nos deux autres chats. Il n’est pas revenu. On l’a cherché dans le quartier pendant trois heures, on a mis des affiches partout, appelé les vétérinaires du coin..."

Sur Facebook, Chantal avait également posté des messages pour retrouver son animal de compagnie : "Mon Kenzo , le chat de ma vie, mon compagnon à quatre pattes, a disparu mystérieusement depuis dimanche. Je suis dans les 36e dessous. Merci de partager sur Rhode-Saint-Genèse et communes avoisinantes. Je donne une très forte récompense à celui qui me le ramène."

