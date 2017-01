À la requête du Parquet de Mons, la police nous demande de diffuser l'avis suivant : Le mercredi 22 juin 2016 vers 12h45, à Enghien , un vol par ruse a été commis à la banque PARIBAS FORTIS située rue de Bruxelles.

Une femme entre dans le sas de la banque, elle ignore qu'elle est alors suivie par deux individus. Ils attendent un court moment que la victime débute son opération bancaire sur un terminal. Puis ils pénètrent tour à tour dans l'agence. Immédiatement, le voleur dispose une feuille devant la victime, entre son visage et le clavier. Il effectue une manipulation avec beaucoup d'adresse et change le montant du retrait financier. Voyant qu'elle ne gérait pas la situation, la victime fait appel à l'aide d'un autre client, présent dans le sas. Le client demande de ne plus importuner la victime, mais l'auteur insiste et perturbe la victime avec sa feuille. Le malfrat parvient à se saisir d'une somme importante et feint la colère en chiffonnant sa feuille pour y cacher les billets dérobés. Le duo sort ensuite de la banque et prend la fuite en courant.

L'auteur serait d'origine roumaine ou albanaise. Il est âgé d'une vingtaine d'années et mesure approximativement 1m70. Il a le teint basané, le nez aquilin, les cheveux noirs coupés courts et une barbe naissante en collier. Au moment des faits, il était vêtu d?une chemise foncée à pois blancs, d'un pantalon en jeans et d'une casquette noire à penne verte munie des lettres LY.





La jeune femme qui l'accompagnait serait également d'origine roumaine ou albanaise. Elle mesure environ 1m60 et est de corpulence moyenne. Elle a le visage rond et les cheveux longs coiffés en queue de cheval.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu Cet avis est disponible sur www.police.be

