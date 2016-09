Incendie à l'INCC : l’opération commando n’a pas duré plus de 5 minutes

Faits divers

C’est a priori un véritable commando de mercenaires qui a opéré dans la nuit de dimanche à lundi à l’INCC. Tout au plus… 5 bonnes minutes : c’est le temps qu’ils ont mis sur place pour boucler leur opération, selon une source judiciaire.

Ils n’ont pas eu une once d’hésitation. Ils n’ont pas cherché leur chemin. Ils savaient où aller et comment parvenir à leurs fins sans rencontrer le moindre souci. Leur plan était calibré, millimétré.

Après avoir utilisé leur camionnette volée comme voiture bélier pour défoncer les clôtures entourant le site, ils savaient que la hauteur de son toit serait suffisante pour l’utiliser comme marchepied afin de s’introduire dans le labo ciblé (lire par ailleurs), situé au premier étage.

Ils ont également pensé à déclencher l’explosion à une centaine de mètres de distance, lorsqu’ils étaient déjà proches de la sortie du site, à l’aide d’une mèche de quasiment la même longueur, selon une source judiciaire.

Ils semblaient donc avoir une excellente connaissance des mesures des lieux et, cela, dans les trois dimensions !

Ils n’ont même pas pris la peine de détruire les images des caméras de surveillance de l’INCC parce qu’ils savaient probablement que celles-ci ne les freineraient pas dans leur fuite.

Du moins, dans un premier temps, puisque les enquêteurs sont à présent parvenus à déterminer le chemin qu’ils ont emprunté pour s’évaporer dans la nature. Il leur a fallu plusieurs jours d’analyse des images des caméras de surveillance environnantes pour y arriver.

Les enquêteurs se demandent en conséquence si ce commando de mercenaires - d’un certain gabarit - n’a pas été solidement tuyauté par une taupe interne ou externe à l’INCC, mais qui connaît en tout cas bien les lieux.

Reste encore à savoir si l’objectif des malfrats ou de leur(s) commanditaire(s) a bien été atteint ou pas. "À la demande du juge d’instruction", le parquet de Bruxelles ne souhaitait toujours pas commenter jeudi davantage l’affaire.

Les microtraces sont détruites

Cinq jours après l’incendie volontaire qui a touché l’Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC), tant la direction des lieux que le parquet de Bruxelles refusent de communiquer les suites du dossier.

Pour ce qui est de la chasse aux auteurs des faits, nous sommes parvenus à en savoir plus, comme expliqué dans l’article ci-dessus. En ce qui concerne les dégâts causés par cet acte minutieusement préparé, l’inventaire est désormais beaucoup plus clair qu’au premier jour.

On apprend ainsi qu’en réalité, plusieurs laboratoires ont été épargnés et restent donc pleinement opérationnels. Il s’agit du lieu où l’on stocke les banques de données ADN nationales, mais également des labos toxicologie, drogues et balistique mécanique.

Une autre série de labos ont été touchés mais de manière très limitée et reprendront ainsi "très rapidement leurs activités", selon les termes de Jan De Kinder, le directeur général de l’INCC. Il est question des labos "d’identification génétique", de "recherche de résidus de tir", de "fibres et textiles", de "peinture, verre et encore de sécurité", ainsi que du labo "incendies et composés volatils".

Un seul laboratoire a par contre été "entièrement détruit", toujours selon les termes utilisés par Jan De Kinder. Il s’agit du labo "microtraces : cheveux, diatomée et entomologie forensique". C’est un laboratoire dans lequel des milliers de cheveux étaient stockés, notamment ceux de l’affaire Dutroux, ainsi que des traces microscopiques de nature végétale et des centaines d’insectes, destinés, le plus souvent, à élucider des crimes. Ce laboratoire, complètement parti en fumée donc, sera reconstruit, apprend-on également.