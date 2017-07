À Montegnée, Mme Mireille Hahn a reçu du service Bien-Être animal une amende de 3.000 € après qu’un contrôle effectué en début d’année a établi que cinq de ses vingt-six chiens trop bien nourris étaient trop gros ou, pour reprendre les termes, "présentent un embonpoint important".

Mme Hahn contestant l’amende s’est adressée à la justice et celle-ci, sensible à ses arguments, a réduit le montant à 600 € que la retraitée de 68 ans payera à raison de 30 € tous les mois.

Contactée par nos soins, Mireille Hahn, que son quartier surnomme Mimi-Les-Chiens, ne discute pas le fait que ses chiens qu’elle chouchoute sont "un peu ronds". Mais elle refuse les termes d'"embonpoint" et de "chiens obèses". "Si quelqu’un a de l’embonpoint ici, c’est plutôt mon mari. Mon Albert a bien 40 kilos à perdre".

Mimi-Les-Chiens précise que l’état prétendu d’embonpoint de ses chihuahuas a été apprécié de visu : aucun des cinq chiens en cause n’a été pesé. Pour contredire les services de Carlo Di Antonio, Mme Hahn certifie que sa vétérinaire juge ses chiens en parfaite santé.

Également contacté, M. Léonard Monami, conseiller animalier et président d’Andibel, estime que le service Bien-Être animal wallon fait montre d’une excessive sévérité. "Dans le temps, la justice jugeait les propriétaires qui laissaient leur animal mourir de faim. Qu’un propriétaire reçoive une amende aussi salée parce qu’elle nourrit trop bien ses chiens, c’est la première fois que j’apprends cela." Et Léonard Monami, qui pèse lui-même 120 kilos, ajoute ce clin d’œil : "Je crains le pire pour ma femme qui me nourrit trop bien si l’Inspection vétérinaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles débarque chez nous." Puis M. Monami se reprend : "Il est vrai qu’ils ne s’intéressent qu’aux animaux. On finira par se préoccuper davantage des bêtes que des humains".

Alors, Mimi-Les-Chiens gâte-t-elle trop ses chihuahuas ? "Ah, je les aime", concède-t-elle.

Voilà le détail : "Patou, la plus âgée, qui a 7 ans, je lui ai fait perdre un bon kilo depuis ce contrôle. Pour elle, j’ai remplacé les nics-nacs par de la carotte fraîche. C’est plus compliqué pour Charlotte qui a toujours un gros kilo en trop. Quant à ma grosse Quitta, c’est peine perdue tellement elle est goulaffe et va chiper dans les gamelles des autres. J’admets que Snow et Maya sont en léger surpoids mais pas plus de 200 à 300 grammes. Ils ont bon appétit, mes chiens, mais aucun des cinq n’est obèse. La preuve, c’est qu’ils courent et grimpent les escaliers sans être essoufflés. Pas comme mon Albert qui est bien le seul à la maison à devoir faire régime. Mais pour mon mari, les agents de la Région wallonne n’ont rien trouvé à redire."

Mimi-Les-Chiens ajoute cette observation : "Dans ma rue, il y a des chiens vraiment malheureux, qui ont des puces et pas assez à manger. Pour ceux-là, le Bien-Être animal ne fait rien. Tout ce qu’ils ont trouvé à répondre, c’est que je n’avais qu’à déposer plainte."

Ses 30 € d’amende par mois pèsent lourd sur son petit budget de retraitée Grapa. Au tribunal, dit-elle, le juge s’est demandé si l’administration qui avait fixé l’amende à 3.000 € avait le sens des réalités.

Depuis le contrôle du 24 janvier dernier, Mme Hahn, qui avait 26 chiens, n’en a plus "que" 14. Elle fait attention à leur régime. Les toutous lui coûtent 250 € tous les mois.

Rappelons que l’article 5 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 impose aux propriétaires une alimentation adaptée au poids des animaux et à leur niveau d’activité. Précisons qu’outre l’embonpoint de cinq chiens, d’autres irrégularités avaient été constatées dont l’absence de système d’alarme ainsi que la non-tenue des fiches d’élevage et d’un inventaire des femelles reproductrices.

Mimi-Les-Chiens faisait l’objet de ce contrôle parce qu’elle demandait l’agrément en tant qu’éleveur. Elle a décidé de renoncer à son projet.