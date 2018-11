Tout aurait débuté le jour où une famille est venue se plaindre de la perte d’un proche qui est décédé "du jour au lendemain alors qu’il était en bonne santé".

L’infirmier de la maison de retraite de Meux (Namur) qui travaillait aussi à domicile aurait injecté de l’insuline à une personne qui en est morte. Une enquête a alors été ouverte et l’infirmier a été arrêté à la mi 2017. Depuis, il est maintenu en détention préventive. Il faut préciser que son avocat, Me Cédric Bernès, n’a pas, pour le moment, demandé sa libération. En septembre dernier, son mandat d’arrêt a été confirmé pour deux mois. "Il y a encore des devoirs qui doivent être effectués. Cela n’aurait pas de sens de demander sa libération maintenant."

Et pourtant, l’infirmier nie les faits. Il est inculpé pour un seul fait, celui qui a été à l’origine de l’instruction. Mais des devoirs d’enquête sont effectués par rapport à la mort de 21 patients qui ont été soignés par Frédéric. "Si de nombreux devoirs sont effectués, mon client ne reste inculpé que pour un fait", souligne Me Cédric Bernès.

Un détail que le beau-frère du suspect avait tenu à nous rappeler. "On parle de 21 faits. Il n’est pas inculpé pour ces faits. Il ne faut pas oublier qu’il travaillait dans le service de soins palliatifs. Il s’agit quand même d’un service où les patients sont en fin de vie et dans lequel les décès sont donc plus nombreux que dans d’autres."

Quant à la femme de l’infirmier, elle n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet, voulant notamment préserver ses enfants. Elle nous a juste confié s’être séparée de son mari à la suite de cette affaire.

Parmi les éléments qui posent encore question et qui pourraient avoir une influence capitale : l’expertise psychiatrique du soignant. Les résultats ne sont pas encore connus.

Pour l’instant, le défenseur du quadragénaire n’a pas encore demandé de devoirs complémentaires si ce n’est justement concernant cette expertise psychiatrique.

Mais selon lui, les choses bougent. "L’enquête avance bien. De nombreuses vérifications sont effectuées. On ne tourne pas en rond. Peut-être que l’instruction pourrait se clôturer fin de l’année. Une chose est certaine : les enquêteurs ne chôment pas."