Tous les signes sont au rouge: "Fabrice, où es-tu, que t’est-il arrivé ?", s'inquiètent les parents

“Où es-tu, Mon Chéri? Que t’est-il arrivé, Fabrice?”. Les parents, les amis nombreux de Fabrice Bomal, dont on est sans nouvelle depuis le week-end en région bruxelloise, sont fous d’inquiétude. L’appel est lancé sur les réseaux sociaux par Muriel, sa mère qui implore le public à le relayer et faire le maximum maintenant pour retrouver son fils. Il y a forcément quelqu’un qui sait.

Le Bruxellois de 35 ans a quitté samedi vers 3 h du matin la taverne The Games, 192 rue de Heembeek, à Neder (Bruxelles). Il a pris à droite pour rentrer chez lui, à Strombeek-Bever. Une demi-heure de marche. Il n’est jamais arrivé.

Fabrice Bomal travaille comme garçon, dans l’horeca. Le samedi matin, sa compagne, constatant qu’il n’était pas rentré, s’est aperçue qu’il avait tenté de la joindre vers 3 h 30. Elle dormait et avait manqué l’appel. Depuis lors, Fabrice ne décroche plus son GSM. Son compte en banque n’a plus bougé. Pour ses proches, sa maman, son père et ceux qui l’aiment, aucun doute: “Il est arrivé quelque chose”.

Commencée vendredi soir dans un restaurant thai, Fabrice, sa compagne et leur ami Hocine avaient poursuivi la soirée au Games. Une soirée de fin de semaine, a priori sans incident pouvant expliquer une disparition volontaire qui dure maintenant depuis quatre jours.

Garçon de salle dans un étaqblissement place de Luxembourg, Fabrice Bomal était attendu lundi midi. Il n’aurait manqué pour rien au monde. Comme il n’aurait pas manqué de passer dimanche chez sa mère ou lui donner des nouvelles, comme il l’avait promis le jeudi.

Si Fabrice, sans transport , a téléphoné à son amie samedi à 3 h 27 du matin, c’est probablement pour lui demander de venir le chercher en voiture. Rappelez-vous, c’était une nuit de grands vents. Sur la boite vocale, on entend le vent qui souffle, signe que Fabrice a quitté l’établissement, probablement depuis peu. Si sa compagne ne répondait pas, Fabrice avait pour habitude de rappeler jusqu’à ce qu’elle décroche. Or il n’a pas rappelé. Il n’y a eu que ce coup de fil à 3 h 27. Ce qui tend à penser que s’il s’est passé quelque chose, c’est arrivé très vite.

Pour les proches, l’attente est insupportable. La disparition est signalée depuis dimanche soir. A ce stade, aucun signalement officiel n’a été diffusé. Mais si quelqu’un sait quelque chose, il y a toujours un commissariat tout près. Fabrice Bomal, "le Fab", fait 1m80. Il portait des jeans foncés, une veste noire Super Dry, des baskets noires et un pull gris.

Il a peu d’argent sur lui. Fabrice n’est admis dans aucun hôpital.