Ivre, une femme tente de mordre un policier d'origine étrangère à Jemeppe-sur-Sambre

Faits divers

Une femme, née en 1958, a été interpellée après avoir agressé le personnel soignant d'un hôpital ainsi qu'un policier vendredi en fin d'après-midi à Jemeppe-sur-Sambre, a révélé samedi le parquet de Namur.

En état d'ivresse, elle a même tenté de mordre l'agent de police parce qu'il était d'origine maghrébine. La quinquagénaire se promenait sur la voie publique en état d'ébriété avancé et sous un soleil de plomb.

Elle titubait et faisait peine à voir, d'après le parquet. Une alerte a donc été donnée et 4,2 grammes d'alcool ont été relevés dans son sang, ajoute le parquet. Elle a été transportée à l'hôpital où elle s'est illustrée par de la violence verbale envers le personnel soignant. Elle a agressé et insulté tout le personnel d'origine étrangère œuvrant aux urgences.

La police a donc été prévenue et lorsqu'elle s'est retrouvée en cellule de dégrisement, la quinquagénaire s'en est prise là aussi à un policier d'origine maghrébine, en tentant de le mordre.