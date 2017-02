Elle avait tenté, en vain, d’affirmer que l’incendie était accidentel. Et elle avait failli y laisser sa peau. La cour d’appel de Bruxelles a condamné, hier, Isabelle L., une habitante de Woluwé-Saint-Pierre âgée de 45 ans, à une lourde peine de six ans de prison pour un incendie volontaire commis la nuit dans un immeuble habité.

Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 décembre 2014, dans un appartement du boulevard Clovis, à Bruxelles, où vit l’ex-mari de la quadragénaire. Plutôt portée sur la boisson, elle lui demande de l’argent pour aller au café. Il s’exécute et elle rentre vers 23 h, dans ce logement où elle squatte depuis maintenant un an.

La dame a l’alcool mauvais, crie dans l’escalier, sonne chez les voisins et râle copieusement sur son ex. Celui-ci appelle la police, qui arrive et repart. Tout semble revenu au calme mais Isabelle L. se remet à crier. Elle menace de jeter une bouteille au visage de son ex, ainsi que de mettre le feu au logement. Excédé, l’homme quitte les lieux pour retéléphoner à la police. Il voit alors de la fumée sortir du couloir et appelle les pompiers.

Résultat : tout un immeuble évacué, un appartement hors d’état, et surtout une dame pyromane qui a failli y laisser sa peau : elle a été retrouvée par les pompiers, réfugiée dans la cabine de douche, consciente mais brûlée aux épaules et affaiblie par la fumée inhalée.

Elle passera trois jours sous sédation, après que son pronostic vital a été engagé. Le rapport de l’expert incendie du parquet a mentionné trois départs de feu, prouvant l’origine criminelle du sinistre, même si la dame a parlé d’accident, puis désigné son ex-mari, alors que la responsabilité de ce dernier est totalement exclue.

Condamnée par le premier juge à cinq ans de prison ferme, la dame voit sa peine alourdie à six ans. "De toute évidence, la prévenue se meut dans le déni et n’a visiblement pas pris la mesure de l’extrême gravité de ses actes et de leur dangerosité", précise l’arrêt de la cour d’appel, qui met l’accent sur l’alcoolisme d’Isabelle L. La dame, déconfite au moment de la lecture de l’arrêt, hier matin, recevra sous peu son billet d’écrou pour retourner à la prison de Berkendael.