Quatre hommes ont été interpellés, probablement sur dénonciation préalable. Ils sont connus dans le milieu du banditisme pour avoir opéré dans la mouvance de Marcel Habran dans les années 90. L'un d'eux se serait évadé en 1993 de la prison de Saint-Gilles et un autre a été condamné en cour d'assises.

Sur ces hommes, tous d'âge mûr d'après nos informations, on a trouvé une grenade et des liens Colson. Ils étaient en outre en possession de faux uniformes de police. Ils ont été présentés au juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt.

Si le parquet confirme les interpellations, il n'a pas donné plus de commentaires, préférant annoncer une conférence de presse pour ce matin à 11h. Un moment, on a imaginé que Marcel Habran lui-même, âgé aujourd'hui de plus de 80 ans, faisait partie des suspects. Il n'en était finalement rien, L'ancien truand désormais rangé des voitures se trouvait hier soir paisiblement chez lui.