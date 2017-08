"À cause des armatures qui ne passaient pas au détecteur, ils m’ont fait retirer mon soutien-gorge. Si j’avais refusé, on ne me laissait pas entrer. J’ai une poitrine généreuse. Avec ces détenus privés de femmes, c’était assez gênant de se faire mater pendant la visite", soupire Maryvonne que nous rencontrons devant la prison bruxelloise de Saint-Gilles.

Maryvonne, 34 ans, rendait visite à son mari. La première depuis l’arrestation le mois passé. Détenu en préventive, son mari est présumé innocent. "Des mots, dit-elle. Présumé innocent ? Je n’ai pas beaucoup eu l’impression qu’on le traitait comme un présumé innocent, mon mari".

La visite est théoriquement d’une durée d’une heure. "En réalité, c’est nettement plus court, à cause du temps perdu à attendre. Pour la visite de 13 h 10, on vous demande d’être là à 12 h 25 au plus tard. Et c’est strict. Ça m’a fait mal de voir une jeune femme arriver à 12 h 26. Elle arrivait de Liège avec sa petite fille. Elle n’a pas pu entrer. Et pourquoi alors qu’à l’intérieur, après la fouille, on vous fait quand même poireauter 40 minutes ? Vous accédez à la salle commune à 13 h 10. Il y a une trentaine de tables. Vous vous asseyez à l’une d’elles. À partir de là, interdiction de se lever. Les détenus inscrits à la visite arrivent au compte-gouttes. Ceux de l’aile A portent une veste jaune, ceux de l’aile E une rose, les autres une verte, une blanche ou une grise."

(...)