Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a l'intention d'étendre le système de sécurité mis en place à l'aéroport de Bruxelles aux grandes gares ferroviaires et aux autres endroits où un grand nombre de personnes se rassemblent, a-t-il fait savoir jeudi. Les tentes installées aux entrées de l'aéroport national à la suite de l'attentat du 22 mars ont cédé la place à des caméras ANPR, permettant la détection des plaques d'immatriculation, des caméras intelligentes, permettant la détection de visages, et une approche behavioriste, concentrée sur le comportement des visiteurs et passagers.

Le nouveau système porte ses fruits, selon le porte-parole du ministre. Le nouveau chef de la police aéronautique à Zaventem, Jo Decuyper, a indiqué à la mi-décembre qu'en moins d'un mois, trente personnes présentant un lien avec le terrorisme ou impliquant plus généralement la sécurité de l'Etat, ont ainsi été repérées grâce aux "BDO" (Behavior Detection Officers).

La question de la sécurité des grandes gares ferroviaires est revenue sur le devant de la scène depuis la découverte du parcours accompli par l'homme soupçonné d'être l'auteur de l'attentat de Berlin, Anis Amri. Il serait passé pendant deux heures par la gare du Nord à Bruxelles.